La IA generativa impulsa la violencia

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta para ejercer violencia, particularmente contra las mujeres, y para resolver esta problemática es necesario una mayor educación y programar con equidad desde el diseño.

El estudio El espejismo de la inteligencia artificial, un reflejo incómodo con alto impacto en los jóvenes, elaborado por LLYC, identificó que los deepfakes son una de las aplicaciones más alarmantes de esta tecnología.

Las deepfakes son imágenes, audios o videos generados a través de inteligencia artificial que pueden usarse desde en efectos especiales para cine hasta para contenido falso.

Blanca Juana Gómez, directora de LLYC México, consideró que el fácil acceso a este tipo de herramientas permite la producción tanto masiva como anónima de contenido que puede dañar a las personas.

Muestra de ello es que, según el informe Perpetuando la misoginia con IA generativa de la Universidad de Zúrich, 98% de los videos deepfake son de carácter pornográfico y de éstos el 99% impacta a las mujeres.

El famoso empoderamiento de la mujer no tiene que ser el debilitamiento de los hombres, eso sólo genera más violencia.”

Blanca Juana Gómez

Directora de LLYC México

Destaca el caso de un estudiante universitario en México que modificó 166 mil fotos de sus compañeras para convertirlas en material pornográfico y las vendió a través de Telegram.

Por lo anterior, en el estudio realizado por LLYC se encontró que 84% de las mujeres encuestadas teme que su imagen sea utilizada para crear deepfakes sexuales, un porcentaje mayor que la registrada por los hombres.

“Es real que la violencia está muy fuerte, que hay mucha y sofisticada”, reiteró Gómez al platicar con este diario.

Hombres más solos

A esto se añade que, de acuerdo con el reporte, los modelos de inteligencia artificial pueden incrementar la brecha de género y reforzar los estereotipos. Por ejemplo, los cinco modelos analizados asumen que los hombres son resilientes, invulnerables, capaces de liderar y muchas veces las respuestas son complacientes para validar sus puntos de vista.

Este fenómeno se complementa con otras tendencias como las tradwife, es decir, mujeres que se enfocan exclusivamente en el cuidado del hogar que refuerzan los roles de género.

“Esto lleva a los hombres a esquemas patriarcales que no les permiten fallar, ser vulnerables o ser emocionales. Pero, los hombres también quieren sentir, expresarse, paternar y el sistema no los deja, eso es una supresión emocional que genera violencia”, añadió la directora.

Esto último ha generado un crecimiento de movimientos como los incels, cuyos miembros han estado involucrados en varios episodios violentos alrededor del mundo. Gómez cree que debe seguir impulsándose una revolución feminista que busque la igualdad, impulsar una educación crítica con respecto al uso de los modelos de IA y, desde el lado tecnológico, programar con equidad desde el diseño y realizar auditorías.