TikTok elimina 'frutinovelas' tras 300 millones de vistas en 10 días

La plataforma TikTok eliminó la cuenta original de la microserie Fruit Love Island, luego de que el contenido alcanzara alrededor de 300 millones de vistas y más de 3.3 millones de seguidores en apenas diez días.

El proyecto, completamente generado con inteligencia artificial, se convirtió en uno de los fenómenos virales más rápidos de la plataforma, impulsado por su formato breve y su narrativa inspirada en realities de romance.

Fruit Love Island presentaba una historia centrada en frutas antropomórficas envueltas en dinámicas de relaciones amorosas, con episodios de corta duración publicados de manera diaria.

Entre los personajes destacaba un plátano parlante conocido como Bananito, junto a figuras como Bluebella, Strawberina y Grapenzo, que competían dentro de una villa ficticia por establecer vínculos románticos.

El formato retomaba elementos del reality Love Island USA, con una estructura que permitía la interacción del público a través de comentarios y votaciones para influir en la historia.

Crecimiento acelerado y participación del público

La serie fue publicada por una cuenta anónima que logró posicionarse como una de las de mayor crecimiento en la historia reciente de TikTok, con millones de seguidores acumulados en pocos días.

El fenómeno también atrajo la atención de figuras públicas, como Zara Larsson, quien llegó a interactuar con el contenido antes de eliminar sus publicaciones tras críticas.

Además, ex participantes del reality original compartieron reacciones en redes, mientras que usuarios comenzaron a crear versiones derivadas del formato, expandiendo el concepto a nuevas variantes narrativas.

Eliminación del contenido y reacción de la plataforma

El auge del contenido fue breve en su canal original. A finales de marzo, todo el material publicado por la cuenta principal fue eliminado, en medio de reportes que lo clasificaban como “contenido de IA de baja calidad”.

La eliminación también se extendió a otras plataformas, donde versiones del contenido fueron retiradas tras denuncias coordinadas por comunidades críticas del uso de inteligencia artificial en la creación audiovisual.

A pesar de ello, cuentas imitadoras continúan publicando contenido similar en TikTok y otras plataformas, replicando el formato con nuevas historias y personajes.

Más allá del aspecto técnico, el fenómeno generó cuestionamientos sobre el contenido narrativo y las implicaciones del uso de IA. Investigaciones señalaron patrones en la representación de personajes, particularmente en dinámicas que reproducían estereotipos dentro de la historia.

También surgieron preocupaciones sobre:

El impacto ambiental de la inteligencia artificial generativa

El desplazamiento de creadores humanos

La calidad y veracidad de métricas como las visualizaciones

Estas críticas se sumaron al debate sobre el papel de la IA en la producción de contenido digital.

En paralelo, usuarios en plataformas como Reddit han cuestionado la autenticidad del alcance del fenómeno, poniendo en duda si las cifras de visualización reflejan interacción orgánica o el uso de herramientas automatizadas.