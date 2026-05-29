Golpea a huachicoleros: aseguran un millón de litros de hidrocarburo en NL

Autoridades federales asestaron un duro golpe al huachicol, luego de que más de un millón de litros de hidrocarburo ilegal fueron asegurados en un operativo en Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa (Defensa) y Guardia Nacional realizó el decomiso en un predio del Libramiento Alfonso Martínez Domínguez, en el referido ayuntamiento.

El predio y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal Foto: Especial

Los efectivos aseguraron 671 mil litros de posible hidrocarburo y 400 mil de líquido negro y amarillo.

También tractocamiones, frac thanks, dollys, alrededor de 409 cubitanques, silos de almacenamiento vertical, un remolque de plataforma, motobombas, montacargas, plantas de luz y otros objetos

El predio y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal Foto: Especial

El predio y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

En las acciones no se reportaron personas detenidas.