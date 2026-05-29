PRI cuestiona a Morena por el Tribunal Especial en el acuerdo México-Unión Europea

La bancada del PRI cuestionó a los legisladores afines al gobierno federal sobre la integración, en el futuro inmediato, del Tribunal Especial que deberá establecerse en el marco del acuerdo firmado por México con la Unión Europea.

Durante el debate de la reforma a la reforma judicial en Cámara de Diputados surgió el tema del convenio firmado por la presidenta de la República hace una semana con Ursula von der Leyen, titular de la Comisión Europea, toda vez que éste incluye la creación de una instancia para dirimir las demandas que surjan.

El documento que se mostró en la tribuna de San Lázaro, tomado de las páginas electrónicas de la Unión Europea, indica que al entrar en vigor el Acuerdo Global Modernizado deberá concretarse el compromiso de crear el citado Tribunal Especial con nueve miembros.

El diputado Rubén Moreira Valdez, jefe del grupo parlamentario del PRI, citó parte del convenio en el que se detalla el carácter que tendrán los integrantes de esa instancia.

¿Ya se dieron cuenta que la titular del Ejecutivo va a hacer un tribunal especial? Por cierto, no por elección, porque los países europeos no confían ni en la Corte ni en el Poder Judicial mexicano”, expuso el legislador.

Supongo que los senadores de Morena van a votar en contra. Le van a decir: No, presidenta, que los europeos elijan y que los terceros países elijan y nosotros también”, comentó en tono crítico el coordinador Moreira.

Al advertir sobre los riesgos de las fallas de origen que, en su opinión, contiene la reforma de la reforma judicial, el líder parlamentario opositor insistió en el contraste entre el discurso oficialista que exalta la elección popular de los juzgadores y las reglas internacionales que en la materia se aplican y que el Estado mexicano asume.

¿Qué pasó, amigos de Morena? ¿Qué pasó con su corte patito? ¿Con la corte del acordeón? Les dijeron los peninsulares, los nórdicos, los itálicos, los germanos, esos que vienen a insultar ustedes: O me haces un tribunal especial o no te firmo el acuerdo comercial”, cuestionó el diputado Moreira.

¿Dónde está el nacionalismo de ustedes? Lo firmaron, y hasta aplaudieron como focas. Este convenio con la Unión Europea le dedica varios artículos al Tribunal Especial, a las demandas, al procedimiento. Y, en términos de ustedes, es bien neoliberal. No sé cómo lo van a votar en el Senado, donde todos los días se suben en contra de los neoliberales”, cuestionó el exgobernador de Coahuila.

En el Artículo 10. 30 se indica que “tras la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Consejo Conjunto nombrará a nueve miembros del Tribunal. Tres miembros serán nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, otros tres miembros serán nacionales de México y los tres miembros restantes serán nacionales de terceros países”.

Se precisa que el Consejo Conjunto podrá decidir aumentar o reducir el número de miembros por múltiplos de tres.