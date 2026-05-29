Gobierno de México propone democratizar al IPN y fortalecer su operación

El Gobierno de México propuso avanzar en la democratización del Instituto Politécnico Nacional, además de trabajar en un plan integral con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fortalecer su operación, infraestructura educativa y contratación de personal docente.

Así lo informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, durante su participación en la sesión del Consejo General Consultivo del IPN, donde felicitó a la institución por su 90 aniversario.

En un videomensaje dirigido a integrantes del Consejo, el titular de la SEP señaló que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se impulsarán acciones para escuchar a la comunidad politécnica y tomar en cuenta a estudiantes, docentes, trabajadoras y trabajadores en la definición del perfil de la próxima dirección general del Instituto.

Delgado Carrillo destacó que el IPN ha sido clave para el desarrollo científico, tecnológico y educativo del país, al recordar que fue creado para formar ingenieros, médicos y científicos propios, como parte de una visión de soberanía nacional.

El funcionario afirmó que, en el contexto actual, el desarrollo tecnológico y la ciencia son fundamentales para la defensa de la soberanía del país, y sostuvo que el Politécnico tiene un papel central en esa tarea.

Durante su mensaje, también llamó a las y los integrantes del Consejo a contribuir para reencauzar el diálogo con estudiantes que se encuentran en paro en algunas escuelas del Instituto. Reconoció su derecho a la libre manifestación, pero señaló que debe existir apertura para construir una ruta de atención a sus demandas.

Asimismo, consideró una paradoja que, en nombre de la libertad de expresión, se mantenga obstaculizada la operación de Canal Once, al que calificó como patrimonio de la comunidad politécnica y garante de la vida democrática del país.

Mario Delgado sostuvo que democratizar al IPN significa escuchar a sus bases, construir acuerdos con la comunidad y reconocer la pluralidad dentro de la institución.

El secretario de Educación Pública afirmó que el Gobierno de México acompañará al Politécnico en este proceso y llamó a fortalecer una comunidad participativa, viva y dueña de su rumbo.