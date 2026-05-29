Salud pide evitar viajes no esenciales a África por brote de Ébola

La Secretaría de Salud federal emitió una actualización del Aviso Preventivo de Viaje (UIES-APV-ÉBOLA-03-2026) dirigido a personas que planean viajar a la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur.

Esta medida se toma en respuesta a un brote activo de la Enfermedad por Virus del Ébola (EVE), específicamente causada por la especie Bundibugyo, ante el cual se mantiene vigilancia epidemiológica internacional.

La EVE es una infección viral grave con un periodo de incubación que puede variar entre 2 y 21 días. La transmisión ocurre por contacto directo con sangre u otros fluidos corporales de personas enfermas o fallecidas por EVE, o con objetos y superficies contaminadas.

Es fundamental que el público sepa que el virus no se transmite por vía aérea, a diferencia de la influenza o la COVID-19. La identificación y el aislamiento oportuno de personas con síntomas reduce significativamente el riesgo de transmisión.

Los síntomas pueden aparecer de forma repentina e incluyen:

Fiebre, debilidad intensa, fatiga, malestar general.

Dolor muscular, dolor de cabeza y dolor de garganta.

Posteriormente, pueden presentarse vómito, diarrea, dolor abdominal, exantema y alteraciones hepáticas o renales.

Las hemorragias son un signo poco frecuente y pueden aparecer en fases avanzadas de la enfermedad.

La Secretaría de Salud recomendó evitar todos los viajes no esenciales a las zonas afectadas y consultar la situación epidemiológica junto con los requisitos de entrada, salida o tránsito antes de viajar.

Asimismo, puntualizó que de ser necesario, se identifique previamente servicios médicos en su destino; siga en todo momento las indicaciones emitidas por autoridades sanitarias nacionales e internacionales; y consulte las Guías del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El riesgo individual, señaló la dependencia, depende de haber viajado, permanecido o transitado durante los últimos 21 días por zonas con transmisión activa, así como del contacto con personas enfermas, cadáveres, animales silvestres o materiales contaminados.

Aunque actualmente no existen vacunas autorizadas ni tratamientos antivirales específicos para la especie Bundibugyo, la atención médica temprana y de soporte puede mejorar el pronóstico.

La Secretaría de Salud Federal aseguró que continúa con acciones de vigilancia epidemiológica en puntos de entrada ante la posibilidad de importación de casos por viajeros internacionales procedentes de zonas con transmisión activa.