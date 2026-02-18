UNAPROP realiza Ejercicio de Protección Portuaria Nivel II en Cabo San Lucas

Con el objetivo de reforzar los mecanismos de seguridad marítima y portuaria, la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) Los Cabos llevó a cabo un Ejercicio de Protección Portuaria Nivel II en el muelle del recinto portuario de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

La práctica se desarrolló bajo los lineamientos del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP) y tuvo como finalidad fortalecer los protocolos de prevención ante escenarios de riesgo elevado.

Durante el simulacro se evaluó la capacidad de respuesta operativa, la coordinación interinstitucional y la aplicación de medidas reforzadas, entre ellas el control de accesos, la supervisión de zonas restringidas y la vigilancia perimetral.

En el ejercicio participaron elementos de la Secretaría de Marina, personal de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), Oficiales de Protección de la Instalación Portuaria, la Capitanía de Puerto de Cabo San Lucas, autoridades de Seguridad Pública de Los Cabos y personal de la empresa Cabo Tender, quienes activaron los protocolos establecidos para este nivel de alerta.

Este tipo de prácticas permite verificar la eficacia de los planes de protección portuaria, fortalecer la interoperabilidad entre dependencias y garantizar condiciones seguras para las operaciones marítimas, comerciales y de transporte de pasajeros.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) reiteró su compromiso de mantener la seguridad en los puertos del país, en apego a la normatividad nacional e internacional vigente, así como de contar con personal capacitado y procedimientos eficaces que fortalezcan la cultura de prevención y protección civil en beneficio de la población.

Para la atención de emergencias en la mar, el Sector Naval de Cabo San Lucas puso a disposición el número telefónico 624-177-0477. De igual forma, la Secretaría de Marina mantiene habilitada la línea nacional 800 627 4621 (800 MARINA 1).

RLO