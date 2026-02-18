Denuncian decapitación de gallinas en Carnaval de Xaltepuxtla, Puebla | VIDEO

La comunidad de Xaltepuxtla enfrenta una fuerte controversia luego de que durante su carnaval anual se realizara la decapitación de gallinas vivas, práctica que fue transmitida en redes sociales y generó indignación entre activistas y colectivos defensores de animales.

Tlaola, Puebla. Amigos ayúdenme a difundir esto esta pasado en el carnaval en estos momentos”, denunció Paola Zárate. “Miren como torturan a las gallinas”.

Habitantes de la localidad defendieron el acto como parte de los “usos y costumbres”, mientras organizaciones civiles exigieron la intervención de autoridades por considerar que se trata de maltrato animal prohibido por la legislación vigente en Puebla.

La polémica escaló cuando usuarios compartieron videos en tiempo real mostrando el momento en que las aves eran decapitadas. La denuncia pública detonó un debate nacional sobre los límites entre tradiciones comunitarias y el respeto a los derechos de los animales.

Integrantes del colectivo Movimiento Organizado de Mujeres Serranas (MOMS) informaron que la transmisión en vivo evidenció actos que calificaron como crueldad extrema. Solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado de Puebla para investigar los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.

En sus posicionamientos, recordaron que la normativa estatal prohíbe actos de violencia contra animales cuando no estén justificados por fines productivos regulados o sacrificio humanitario bajo estándares sanitarios.

¿Qué dice la ley sobre el maltrato animal en Puebla?

En el estado, la Ley de Bienestar Animal establece sanciones administrativas y penales contra quienes cometan actos de crueldad. Autoridades estatales han intervenido en ocasiones previas para cancelar eventos considerados riesgosos o violentos hacia animales.

Un ejemplo reciente fue la suspensión del llamado “puerquito encebado”, actividad denunciada por colectivos en municipios como Venustiano Carranza, Huehuetla y Teteles de Ávila Castillo. En algunos casos, tras la presión social, autoridades municipales retiraron estos eventos de sus programas feriales.

Sin embargo, en otras demarcaciones como Quecholac, la práctica se llevó a cabo pese a las protestas.

¡Usos y costumbres!

Participantes del carnaval en Xaltepuxtla reconocieron que la decapitación de gallinas se repite cada año y que algunos la consideran un ritual, mientras otros la ven como parte del espectáculo festivo.

Especialistas en derecho cultural señalan que si bien los usos y costumbres son reconocidos dentro del marco constitucional mexicano, estos no pueden contravenir derechos fundamentales ni disposiciones legales en materia de protección animal.

El debate reabre la discusión sobre cómo armonizar tradiciones comunitarias con estándares actuales de bienestar animal y respeto a la legalidad.

Organizaciones civiles solicitaron formalmente que se investigue lo ocurrido durante el carnaval en Xaltepuxtla y que se determinen responsabilidades. Hasta el momento, autoridades municipales no han emitido un posicionamiento detallado sobre posibles sanciones.

El caso vuelve a colocar a Puebla en el centro del debate nacional sobre crueldad animal en festividades tradicionales, un tema que en años recientes ha derivado en cancelaciones de eventos y ajustes en reglamentos municipales.

Mientras la discusión continúa, activistas reiteran su llamado a reforzar la aplicación de la ley, en tanto que algunos habitantes defienden la práctica como parte de su identidad cultural. El desenlace dependerá de la actuación de las autoridades competentes y del marco legal vigente en la entidad.

