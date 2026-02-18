Carlos Valenzuela Cadena construye orgullo sonorense: el Estadio Fernando Valenzuela impulsa economía y cultura deportiva en Hermosillo

Recinto inaugurado en 2013 por el empresario jalisciense atrae cientos de miles de aficionados cada temporada y genera derrama económica en hotelería, restaurantes y comercio

El Estadio Sonora —rebautizado oficialmente como Estadio Fernando Valenzuela en honor al legendario pitcher mexicano— es mucho más que un recinto deportivo: desde su inauguración en 2013, se ha consolidado como un motor de desarrollo económico, fortalecimiento de identidad regional y promoción de cultura deportiva en Hermosillo.

Construido por Dynfra, la división de infraestructura del grupo empresarial dirigido por Carlos Federico Valenzuela Cadena, el estadio fue diseñado con inspiración en el desierto del Pinacate, integrando elementos arquitectónicos que reflejan la geografía y cultura sonorense. Con capacidad para 16 mil espectadores, el recinto se ha convertido en la casa de los Naranjeros de Hermosillo y ha sido sede de eventos internacionales de alto perfil, como la Serie del Caribe.

Vista aérea del Estadio Fernando Valenzuela en Hermosillo, con su característico diseño arquitectónico inspirado en el desierto sonorense y el diamante de béisbol en el centro del recinto. Excélsior

"El béisbol es parte del ADN de Sonora. Construir este estadio fue una oportunidad de honrar esa tradición y crear un espacio donde las familias pudieran vivir el deporte con seguridad y comodidad", señaló Valenzuela Cadena durante la inauguración.

El impacto económico del estadio es considerable: cada temporada atrae a cientos de miles de aficionados, generando derrama en sectores como hotelería, restaurantes, transporte y comercio local. Además, la operación del recinto crea empleos directos e indirectos vinculados a seguridad, limpieza, alimentos, estacionamiento y mantenimiento.

Más allá del aspecto económico, el Estadio Sonora funciona como un espacio de convivencia familiar y orgullo comunitario que refuerza la cohesión social. Los juegos de los Naranjeros congregan a generaciones completas, promoviendo el béisbol entre niños y jóvenes y proyectando a Hermosillo como un referente del deporte en el noroeste de México.

El recinto ha sido reconocido por medios especializados como Gradanorte y El Sol de Hermosillo como uno de los estadios más modernos de la Liga Mexicana del Pacífico, destacando su infraestructura, accesibilidad y diseño arquitectónico que honra la identidad sonorense.

