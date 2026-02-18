En marcha, micrositio de Sener para agilizar permisos de importación y exportación de hidrocarburos

La Secretaría de Energía (Sener) ha puesto en marcha un nuevo micrositio informativo en la plataforma Ventanilla Energía, con el objetivo de facilitar la solicitud del permiso previo de importación y exportación de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos en México.

La dependencia, que encabeza Luz Elena González Escobar, informó que este espacio digital busca orientar a empresas y personas interesadas para presentar sus trámites de forma correcta y ágil, al concentrar en un solo sitio las guías, formatos oficiales, requisitos y canales de atención relacionados con el proceso.

Entre los contenidos disponibles destacan la guía para el llenado de la solicitud, instrucciones para ingresar el trámite a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (VUCEM) y un documento de mercancías reguladas conforme a las direcciones generales adscritas a la Subsecretaría de Hidrocarburos.

La autoridad energética reiteró que las solicitudes deben presentarse exclusivamente mediante la VUCEM, además de un correo institucional habilitado para el envío de documentación complementaria y la atención de observaciones relacionadas con el procedimiento.

Asimismo, se habilitaron diversos canales de contacto para resolver dudas técnicas o administrativas. En caso de fallas en la plataforma digital, los usuarios pueden solicitar apoyo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), encargado del soporte técnico del sistema.

El micrositio también incorpora mecanismos para reportar irregularidades. Las quejas pueden presentarse directamente ante la Secretaría de Energía o mediante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, plataforma oficial destinada a denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción o faltas administrativas.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan fortalecer la transparencia, simplificar trámites del sector energético y facilitar la operación comercial vinculada con hidrocarburos y derivados en el país.

fdm