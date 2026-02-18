Ariadna Montiel refuerza coordinación interinstitucional para el Plan de Justicia en San Quintín

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, encabezó una reunión de trabajo con las instituciones que participan en el Plan de Justicia para las y los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, en Baja California, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar que cada acción se traduzca en bienestar y justicia social para este sector históricamente vulnerable.

Durante el encuentro, la titular de la Secretaría de Bienestar subrayó la importancia de consolidar esfuerzos entre dependencias federales para atender de manera integral las demandas de las y los jornaleros agrícolas y sus familias, en línea con los principios del Humanismo Mexicano y la política de “Primero los Pobres”.

En la reunión participaron diversas autoridades del gabinete federal, entre ellas Citlalli Hernández Mora, Mario Delgado Carrillo, Leticia Ramírez Amaya y Zoé Robledo, así como otros funcionarios vinculados a la implementación del plan. El diálogo permitió revisar avances, identificar áreas de oportunidad y reafirmar el compromiso de las instituciones con el desarrollo social y laboral de la región.

Ariadna Montiel encabeza reunión de coordinación del Plan de Justicia para trabajadores agrícolas de San Quintín, con participación de autoridades federales y locales.

El Plan de Justicia para San Quintín busca atender rezagos históricos en materia de derechos laborales, acceso a programas sociales, salud, educación y condiciones de vida digna para las y los trabajadores agrícolas, quienes representan un pilar fundamental en la producción alimentaria del país.

Con este tipo de reuniones, la Secretaría de Bienestar reafirma su compromiso de trabajar de manera articulada para que las políticas públicas impacten directamente en la calidad de vida de las comunidades que más lo necesitan.

