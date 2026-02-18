Abuelito muere frente a parroquia en pleno miércoles de ceniza

Un abuelito de aproximadamente 75 años murió la mañana de este miércoles 18 de febrero (miércoles de ceniza) mientras caminaba muy cerca de la Parroquia Santa María Goretti en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

El deceso ocurrió en el cruce de las avenidas Bernardo Reyes y José María Luis Mora, en la colonia Bellavista, muy cerca de la colonia Industrial, de acuerdo a ABC Noticias.

Las primeras informaciones señalan que el adulto mayor caminaba junto a su hijo con dirección a un centro médico, ya que iba a una consulta.

Después de desvanecerse en la vía pública, personas que se encontraban cerca solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil de Monterrey.

El abuelito recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, sin embargo, no respondió de manera favorable y fue declarado sin signos vitales.

Al mismo tiempo, las autoridades mantuvieron delimitada la zona en donde se estaban llevando a cabo estas acciones; mientras tanto la circulación en las avenidas no resultó con afectaciones.

De manera extraoficial, se menciona que la víctima presentaba supuestos problemas de salud, especialmente en los pulmones.

Serán los peritos investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León quienes realicen las investigaciones correspondientes para aclarar la causa de muerte del ciudadano, cuya identidad se mantiene en secreto.

JCS