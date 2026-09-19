La UNAM usó sólo cuatro versiones de su examen en línea para 24 turnos de aplicación

La Universidad Nacional Autónoma de México utilizó inicialmente sólo cuatro versiones maestras del examen de ingreso a licenciatura para una aplicación fragmentada en 24 turnos durante tres fines de semana, de acuerdo con el informe final de la Comisión Técnica de Personas Expertas que revisó el proceso de selección 2026-2027/1.

Las cuatro versiones no representaban cuatro exámenes sustantivamente distintos. Cada una contenía los mismos 120 reactivos; lo que cambiaba era la colocación de las secciones. La secuencia de los reactivos y de sus opciones de respuesta se conservaba.

La Comisión precisa que estos “ordenamientos” podían dificultar la copia directa entre personas que presentaran el examen simultáneamente, pero no eliminaban la utilidad posterior de los reactivos si éstos habían sido visualizados, fotografiados, transcritos o memorizados en una aplicación anterior.

El problema se agravó porque la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos (CEIDE), área responsable de distribuir las versiones, decidió asignar las mismas versiones maestras y los mismos ordenamientos en turnos contiguos.

Según el informe, esta decisión provocó una exposición acumulada de los reactivos desde las primeras fechas de aplicación e “incrementó sustancialmente la posibilidad de que el examen fuera extraído y distribuido a lo largo de las aplicaciones”.

La plataforma de Territorium Life, además, ofrecía la posibilidad de aleatorizar los reactivos, pero la CEIDE decidió no implementar ese procedimiento en el examen de licenciatura.

Más adelante, para el examen de ingreso al bachillerato 2026, la CEIDE aceptó utilizar la aleatorización para conformar “ordenamientos individuales para cada sustentante”, señala el informe.

La Comisión plantea que las decisiones adoptadas para diseñar las versiones “dan cuenta de posibles restricciones de la CEIDE para elaborar múltiples versiones con reactivos diferentes”.

Una posible explicación, señala, serían las limitaciones para generar continuamente reactivos que pudieran ser piloteados y, una vez que obtuvieran parámetros aceptables, incorporados para fortalecer los bancos de las distintas asignaturas. La propia CEIDE reconoció una limitación de su banco de reactivos y la necesidad de fortalecerlo.

A esto se sumó la decisión de fragmentar la aplicación. El informe señala que Territorium reportó una capacidad técnica de hasta 25 mil sesiones concurrentes, lo que hacía técnicamente posible reducir el número de turnos y, con ello, el periodo durante el cual los reactivos permanecían expuestos.

Sin embargo, la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) optó por distribuir la aplicación en múltiples turnos para contar con recursos humanos suficientes para la supervisión. La Comisión considera que esta fragmentación extendió el periodo de exposición y aumentó las oportunidades de extracción y difusión de los reactivos.

Para la Comisión, la estrategia original de construcción y distribución de las versiones —determinada por la CEIDE— “resultó errónea” para una evaluación remota en línea dividida en múltiples turnos, porque no consideró suficientemente el riesgo de que los reactivos fueran extraídos y difundidos entre las distintas fechas.

El informe, no obstante, establece una precisión: sus análisis no permiten atribuir a la falta de aleatorización, por sí sola, los resultados anómalos. Al comparar el comportamiento de los puntajes de los exámenes de ingreso del IPN y la UNAM entre 2025 y 2026, la Comisión no encontró una diferencia sustancial que respaldara que la ausencia de aleatorización hubiera sido un factor determinante como lo aseveró Territorium.

El hallazgo apunta así a dos problemas de planeación: un banco de reactivos que la propia CEIDE reconoció como limitado y una aplicación extendida en numerosos turnos pese a que la plataforma tenía capacidad para concentrar a un mayor número de sustentantes simultáneamente.