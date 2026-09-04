UNAM presenta hoy informe final sobre proceso de ingreso a licenciatura

Este viernes 4 de septiembre alrededor de la 1:00 de la tarde, la Comisión Técnica de Personas Expertas dará a conocer su informe final después de revisar el proceso de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México, periodo 2026-2027/1.

La comisión fue creada por la Universidad luego de que surgieran dudas sobre los resultados del examen de ingreso y se detectaran casos que no cuadraban con el desempeño esperado de algunos aspirantes.

Tras ello la UNAM decidió aplicar un examen de control de manera presencial para comprobar los resultados obtenidos originalmente.

Desde entonces, especialistas se dieron a la tarea de revisar qué ocurrió, cómo se desarrolló el proceso y dónde estuvieron las posibles fallas.

Se espera que el informe explique qué encontró la comisión después de su revisión y qué recomendaciones hará para evitar que una situación similar vuelva a presentarse.

También el documento permitiría establecer posibles responsabilidades por las anomalías detectadas.

Además, para las 6:00 de la tarde también está prevista la publicación de los resultados de la convocatoria de segunda opción, con 2 mil 24 lugares disponibles en 66 licenciaturas.