Gastos para viajes de los senadores disminuyen 28%

El Senado de la República informó que durante este año recortó 28.26 por ciento el dinero destinado a los viajes internacionales y nacionales de sus miembros.

Aunque originalmente el órgano legislativo estimó 12 millones 856 mil 900 pesos para todo 2026, recientemente quitó tres millones 634 mil 175.05 pesos, por lo que el presupuesto anual para los viajes quedó en nueve millones 222 mil 724.95 pesos.

Y al cierre del primer semestre del año, el Senado había gastado dos millones 689 mil 241.57 pesos; es decir, el 29.15 por ciento, pese a que la relación de los 14 viajes internacionales y tres nacionales realizados en el mismo periodo dice que devengaron un millón 954 mil 325.94 pesos, menos de lo que se reporta en la cifra global de gastos.

El estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), del 1 de enero al 30 de junio del 2026, que la Cámara alta entregó a la Plataforma Nacional de Transparencia, muestra que tiene un subejercicio de 6.5 millones de pesos en el gasto destinado a los viajes nacionales e internacionales.

Excélsior informó ayer que, históricamente, el Senado informaba el monto presupuestal autorizado para un año.

De ello, diferenciaba entre los recursos que destinaba para el trimestre que reportaba y, sobre ese dato, mostraba si tenía o no subejercicios.

Pero, en esta ocasión, no distinguió entre las cantidades previstas para el primer semestre del año, sino que mostró el presupuesto anual y en referencia a él reveló lo gastado en el primer semestre.

El universo total de la estructura en los grupos parlamentarios en el Senado se compone de 64 puestos. Especial

El reporte de pago de viáticos y transportes para el primer semestre de 2026 deja ver que los senadores hicieron cuatro viajes nacionales para participar en actividades cívicas y foros de discusión en Tamaulipas, Chihuahua, Puebla y Mérida, que tuvieron un costo total de 72 mil 842 pesos.

Además, realizaron 14 viajes internacionales. De ellos, cuatro fueron en el primer trimestre del año, que implicaron una erogación de 518 mil 426.29 pesos.

El mayor monto se destinó al viaje que realizaron el morenista Homero Davis y el panista Marko Cortés a Estrasburgo, Francia, para participar en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Durante el segundo trimestre del año, los senadores realizaron 10 viajes internacionales, que implicaron desembolsar un millón 508 mil 740.75 pesos para que participaran en diversas actividades parlamentarias en Panamá, sede del Parlatino, así como en Canadá, Serbia, Francia, Estambul y Santiago de Chile.

El viaje más costoso fue realizado por las senadoras Virginia Magaña Fonseca (PVEM) y Ana Karen Hernández (PT), a Belgrado, en Serbia, para participar en la Conferencia Mundial de Mujeres Parlamentarias, pues costó 212 mil 833.22 pesos.

Este último caso da muestra de un trato presupuestal diferenciado para las senadoras. A Magaña, por ejemplo, le pagaron transportes por 41 mil 89 pesos y le dieron viáticos por 36 mil 424.54 pesos, lo que suma un total de 77 mil 518.54 pesos.

En contraste, a la legisladora petista le pagaron transportes por 89 mil 789 pesos y le dieron 45 mil 530.68 pesos de viáticos, con un total de 135 mil 319.68 pesos. Ya que ella devolvió nueve mil 106.14 pesos, al final su viaje costó 126 mil 213.54 pesos.

Aún cuando las mencionadas senadoras fueron al mismo lugar y estuvieron los mismos días, del 2 al 4 de junio de este año, el viaje de Hernández fue 62.8 por ciento más caro que el viaje realizado por Magaña.