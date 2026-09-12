Educación en México pierde medio millón de estudiantes

El Sistema Educativo Nacional registró una caída neta de 288 mil 849 estudiantes durante el ciclo escolar 2025-2026, lo que representa una disminución de 0.84% en la matrícula total al pasar de 34.3 a 34 millones de alumnos.

La cifra, obtenida a partir de una actualización del Sistema de Información y Gestión Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fue dada a conocer por la organización Educación con Rumbo, la cual advirtió sobre el severo impacto que atraviesan los primeros años de escolaridad en el país.

El análisis revela una marcada paradoja en el sistema escolar mexicano: mientras la educación superior continúa en expansión, los niveles iniciales sufren su contracción más drástica.

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Preescolar y primaria concentran las bajas

Al sumar únicamente las etapas que reportaron pérdidas —educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior— la reducción acumulada asciende a 529 mil 536 estudiantes.

La disminución se focaliza casi por completo en la educación básica inicial. Preescolar y primaria concentran de forma conjunta 92.7% de todas las bajas registradas.

En primaria, la matrícula cayó en 317 mil 862 alumnos, lo que equivale a un descenso de 2.48% que se replicó en 31 de las 32 entidades federativas, con Coahuila como la única excepción.

Por su parte, el nivel preescolar perdió 173 mil 73 niños y niñas, marcando la disminución porcentual más severa de la educación básica con 4.33%.

Cuartoscuro

Educación superior registra crecimiento

En el extremo opuesto, la educación superior sumó 240 mil 687 alumnos respecto al ciclo previo, lo que significó un incremento de 4.36 % y permitió matizar la pérdida del saldo total del sistema.

Al respecto, Patricia Ganem, coordinadora de investigación del Observatorio de la Educación, señaló que resulta insuficiente celebrar el aumento en las aulas universitarias si se debilita la base de la trayectoria escolar, por lo que urgió a garantizar las condiciones de ingreso y permanencia desde la primera infancia.

Educación con Rumbo pide cuentas a la SEP

Tras la publicación de los datos, Educación con Rumbo exhortó al titular de la SEP, Mario Delgado, a rendir cuentas y transparentar los factores detrás de esta baja masiva, especificando qué proporción de la caída obedece a abandono escolar real y cuánto responde a dinámicas demográficas o de movilidad poblacional.

*mcam