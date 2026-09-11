UNAM pide a nueva generación verificar información y usar críticamente la IA

Ante la nueva generación de estudiantes que llega a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), después de un accidentado proceso de admisión, el rector Leonardo Lomelí Vanegas puso el rigor académico y el uso crítico de la tecnología en el centro de su mensaje de bienvenida.

Durante la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2026-2027, en la que se dio la bienvenida a 86 mil alumnos de bachillerato y licenciatura, el rector llamó a los jóvenes a no dar por válida la información solo por estar disponible, sino a rastrear sus fuentes, analizar sus fundamentos, contrastarla y contextualizarla.

Disponer de información pertinente y confiable es apenas el inicio”, afirmó.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

El mensaje de Lomelí incluyó un llamado a reconocer la posibilidad de equivocarse y revisar las propias conclusiones cuando existan razones para hacerlo, como parte fundamental del progreso del conocimiento.

Desafíos puntuales y atípicos

También destacó que la honestidad, la ética y la coherencia son indispensables para la confiabilidad de la academia, por lo que los universitarios deben reconocer las ideas de otros, comunicar con fidelidad los resultados de una investigación y responder por sus afirmaciones.

El planteamiento del rector ocurre luego de que el proceso de admisión a licenciatura de este año enfrentara “desafíos puntuales y atípicos” que, reconoció, generaron incertidumbre y demandaron un esfuerzo adicional a los aspirantes y sus familias.

Frente a los nuevos estudiantes, Lomelí recordó que la Universidad y su rector asumieron las fallas y errores que pudieron haberse cometido en ese proceso; sin embargo, continuarán las investigaciones para deslindar responsabilidades.

El rector llevó el mensaje más allá de la crisis de admisión y planteó a los jóvenes uno de los desafíos que enfrentarán durante su formación: desenvolverse en un entorno digital en el que las herramientas tecnológicas modifican la manera de estudiar, crear y compartir conocimiento.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Señaló que las bibliotecas y archivos en línea, las plataformas educativas, los entornos de simulación y las herramientas de análisis amplían las posibilidades de aprendizaje, pero advirtió que su utilidad depende de cómo se incorporen a la enseñanza y de lo que los estudiantes aprendan al utilizarlas.

Nuestra actividad en línea exige decidir qué información compartimos, a qué fuentes otorgamos credibilidad”, sostuvo.

Efectos socioemocionales

En ese contexto, recordó que recientemente entró en funcionamiento el Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial de la UNAM, creado para reunir los conocimientos de distintas disciplinas y encauzar el uso de esta tecnología teniendo al ser humano y a la humanidad como ejes.

Lomelí agregó que la Universidad habrá de indagar y profundizar en los efectos socioemocionales y educativos del uso de estas tecnologías, considerando también las desigualdades que condicionan su acceso y aprovechamiento.

La intención, explicó, es que las herramientas tecnológicas sean incorporadas como complemento de una formación integral, de manera que los universitarios puedan aprovechar sus beneficios de forma autónoma, supervisada, crítica y cuidadosa.

Para el rector, la libertad de cátedra y de investigación también implica estudiar distintas corrientes de pensamiento, cuestionar explicaciones que se dan por válidas y formar un criterio propio.