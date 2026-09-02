La UNAM no puede abrir más lugares sin mayor presupuesto: Lomelí a Sheinbaum

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no puede ampliar de manera indefinida su matrícula sin un incremento presupuestal, advirtió el rector Leonardo Lomelí Vanegas, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum volviera a llamar a la institución a realizar un mayor esfuerzo de austeridad administrativa y abrir más espacios para estudiantes.

Lomelí afirmó que la UNAM ya ha realizado esfuerzos de austeridad y que, aunque siempre puede hacerse un esfuerzo adicional, el crecimiento de la educación superior requiere también una mayor inversión pública.

“La austeridad la hemos hecho y aunque se puede siempre hacer un esfuerzo adicional, en largo plazo el crecimiento de la educación tiene que depender también de que haya mayor inversión pública”, señaló.

El rector sostuvo que el problema de la demanda de educación superior no puede ser resuelto únicamente por la UNAM y planteó la necesidad de fortalecer también a las universidades públicas de los estados y a otros subsistemas de educación superior.

“Qué bueno que estén creándose nuevas universidades, pero el reto de la demanda es muy alto”, afirmó.

Respecto al señalamiento de Sheinbaum de que los 2 mil 24 lugares adicionales que la UNAM abrió recientemente son insuficientes, Lomelí respondió que esa cifra representa el esfuerzo que la institución puede realizar actualmente.

“Este es el esfuerzo que puede realizar la UNAM. La universidad no puede enfrentar sola todo el déficit de educación superior de la República”, sostuvo.