Sheinbaum llama a la UNAM a abrir más espacios para estudiantes: “creemos que todavía se puede”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para que realice un nuevo esfuerzo de austeridad republicana en su área administrativa y destine esos recursos a ampliar los espacios de docencia y atender a un mayor número de estudiantes que buscan ingresar a la educación superior.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria reconoció que la máxima casa de estudios es una institución autónoma y, por lo tanto, corresponde a sus autoridades tomar las decisiones sobre el manejo de sus recursos. Sin embargo, sostuvo que aún existe margen para fortalecer la oferta educativa.

“Pienso que la UNAM todavía puede hacer un esfuerzo de austeridad republicana en la parte administrativa y dedicar todos esos recursos para abrir más espacios de docencia”, afirmó.

La jefa de Estado señaló que, desde su administración, se considera que la UNAM puede hacer un esfuerzo adicional para ampliar los lugares disponibles para los jóvenes. “Creemos que todavía se puede hacer otro esfuerzo”, apuntó.

La estrategia forma parte de los esfuerzos del gobierno federal para aumentar los espacios disponibles en educación superior y reducir el número de jóvenes que quedan fuera. Eduardo Jiménez

Buscan conocer de dónde provienen los aspirantes

Sheinbaum explicó que el gobierno federal mantiene conversaciones con distintas instituciones de educación superior, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con el propósito de incrementar la matrícula y generar nuevas alternativas para los estudiantes.

En este contexto, destacó que la UNAM, después de concluir su proceso de admisión, amplió en 2 mil lugares su oferta para aspirantes. Ahora, el gobierno lo que busca es conocer la información general sobre el origen de quienes solicitaron ingresar a la universidad.

La mandataria aclaró que no se pretende obtener datos personales de los aspirantes, sino únicamente información que permita identificar las zonas de procedencia de los jóvenes y, con ello, planificar de manera más precisa la expansión de la educación superior.

No queremos la información personal porque esa le pertenece a los estudiantes, es información privada, pero sí puede compartir dónde venían los estudiantes”, explicó.

Con estos datos, agregó, se podrá determinar en qué regiones existe una mayor demanda y definir dónde sería necesario construir nuevos planteles o ampliar la capacidad de las instituciones existentes.

La estrategia forma parte de los esfuerzos del gobierno de México para aumentar los espacios disponibles en educación superior y reducir el número de jóvenes que quedan fuera de las universidades por falta de lugares.