Solicitará gobierno federal a UNAM mapa de demanda para abrir más escuelas

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno solicitará a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) información sobre las zonas de donde proviene la mayor demanda de jóvenes que buscan ingresar al bachillerato y a licenciatura, con el objetivo de determinar dónde es necesario ampliar la oferta educativa y abrir nuevas escuelas.

Durante su conferencia de prensa, la titular del Ejecutivo señaló que una parte importante de la demanda de ingreso a la UNAM se concentra en la Zona Metropolitana del Valle de México, particularmente en el Estado de México, donde, afirmó, durante años se construyeron pocas universidades y se generaron insuficientes opciones para los jóvenes.

Sheinbaum aclaró que la información solicitada no implica compartir datos personales de los aspirantes, sino únicamente conocer el lugar de origen de quienes participaron este año en los procesos de admisión.

Sí se puede compartir de dónde venían los estudiantes que querían presentar el examen de admisión para saber dónde es la mayor demanda y dónde poner nuevas universidades o hablar con las universidades actuales”, explicó.

La presidenta destacó que este diagnóstico permitiría al gobierno federal identificar las regiones donde existe una mayor presión sobre la oferta educativa y, a partir de ello, definir dónde resulta necesario construir nuevas instituciones o ampliar las existentes.

Es evidente que en la zona metropolitana del Valle de México hay una demanda muy importante, particularmente en el Estado de México, donde se construyeron muy pocas universidades, muy pocas opciones”, puntualizó.

Pide reducir gasto administrativo

Sheinbaum también consideró que la UNAM y otras instituciones de educación superior podrían realizar un esfuerzo para reducir el gasto destinado a áreas administrativas y burocráticas, con el propósito de reorientar esos recursos hacia la enseñanza y el incremento de la matrícula.

Me parece que la UNAM, como todas las instituciones de educación superior, podría hacer un esfuerzo de reducción de la parte administrativa y burocrática y reorientar esos recursos para mayor docencia”, expuso.

No obstante, reconoció que corresponde a la propia universidad, en ejercicio de su autonomía, determinar la manera en que administra sus recursos y define sus prioridades.