Tras persecución decomisan unos 200 kilos de cristal y detienen a hombres armados

Un cargamento de alrededor de 200 kilogramos de cristal fue decomisado por autoridades estatales luego de una persecución en Monterrey, Nuevo León, que además derivó en la detención de dos hombres armados.

El fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que el aseguramiento ocurrió durante un operativo conjunto realizado ayer.

De acuerdo con el funcionario, los hechos iniciaron en el cruce de las avenidas Gonzalitos y Lincoln, donde los ocupantes del vehículo intentaron escapar, por lo que se inició una persecución que se prolongó por dos o tres kilómetros.

Durante su huida, los ahora detenidos realizaron detonaciones contra los elementos ministeriales, quienes repelieron la agresión.

Hubo detonaciones de arma que a final de cuentas lograron que el vehículo que huía se detuviera, e insisto, en colaboración con otras autoridades se llevó a cabo esa detención”, declaró.

En el operativo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, con el apoyo del Ejército Mexicano y otras corporaciones que participaron de manera coordinada.