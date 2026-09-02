Atacan a balazos a director de Protección Civil de Mazatlán

El coordinador de Protección Civil de Mazatlán, Óscar Osuna, sufrió este miércoles un ataque a balazos cuando se trasladaba en un vehículo de la dependencia, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa.

De acuerdo a ABC Noticias, la SSP de Sinaloa indicó que recibió un reporte sobre una agresión con arma de fuego en contra de varias personas que viajaban en una camioneta en el municipio.

La SSP señaló que al llegar al lugar y atender el hecho, agentes encontraron a dos personas lesionadas, quienes recibieron atención médica, entre ellas el coordinador de Protección Civil de Mazatlán.

Mientras que agentes de seguridad iniciaron un operativo en el lugar del ataque, como medida preventiva pidieron a la ciudadanía a acatar sus recomendaciones y comenzaron la búsqueda de los responsables.

De acuerdo con testigos, sujetos armados que viajaban en una motocicleta color rojo se acercaron al vehículo de protección civil y dispararon en varias ocasiones, hasta dejar una docena de tiros en la camioneta.