Proyectan impuesto a sopas instantáneas, ramen japonés, embutidos y cervezas

Con el fin de reducir el alto consumo de productos ultra procesados, que contienen exceso de sodio, la Comisión de Hacienda y de Crédito Público de la Cámara de Diputados proyecta imponer un impuesto extraoficial a las sopas instantáneas o el fideo japonés, embutidos y salsas con exceso de sal.

También se analiza aumentar en hasta un peso el precio de la cerveza y otras bebidas alcohólicas para frenar la competencia desleal e incentivar la producción de bebidas con denominación de origen, como el mezcal y el tequila.

En materia de alimentos procesados, se prevé un gravamen de carácter extrafiscal para productos que excedan los parámetros de sodio establecidos en las disposiciones sanitarias y que actualmente deben portar el sello de advertencia de “exceso de sodio”, como son algunas sopas instantáneas.

Pero también otros productos como las salchichas, las salsas (de soya), embutidos, son varios”, afirmó el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano.

La medida permitiría recaudar unos 12 mil millones de pesos, destacó.

Tan sólo el consumo diario en territorio nacional de sopas instantáneas de todo tipo, alcanza los 4.5 millones de unidades, para ubicar al país en el segundo lugar de consumo de este tipo de productos en América Latina, solo por debajo de Brasil.

A nivel mundial, México se sitúa en el puesto 15 del ranking global de The World Instant Noodles Association.

En entrevista, Altamirano aseveró que existe una relación entre el consumo excesivo de sodio con determinados problemas de salud, como hipertensión, enfermedades cardiovasculares y otras, por lo que Altamirano consideró necesario incorporar esa externalidad en la política fiscal.

Se cuenta con una lista de productos, que “se revisarán uno a uno” para determinar la conveniencia de aplicar este impuesto, así como el porcentaje que se incrementaría.

“Al momento de hacer la propuesta concreta, en lo particular, tendríamos que revisar uno por uno (…) pero quiero ser muy claro, esto es de acuerdo a cifras preliminar que tenemos, y habría que revisar de manera puntual, pero estamos hablando de cerca de 12 mil millones de pesos, sólo por estos productos”, precisó.

Se dejará fuera los productos considerados de la canasta básica.

Agregó que “por congruencia, y en el mismo sentido que las bebidas azucaradas”, en la Comisión se analiza la conveniencia de aplicar este impuesto por motivos de salud, para reducir el consumo de productos con cantidades elevadas de sodio.

Sin embargo, reconoció que aún no se conoce si ha resultado efectivo el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas, aprobado por la Cámara de Diputados el 17 de octubre del año pasado, como parte del paquete fiscal y que entró en vigor a partir del 1 de enero de este año.

“Nosotros tenemos un grupo de trabajo que está revisando si lo que aprobamos el año pasado está cumpliendo con los objetivos planteados”, dijo.

Sin embargo, los datos deberán ser aportados por la Secretaría de Salud Federal, indicó.

Reiteró que con el aumento al IEPS en productos altos en sodio no busca ser un golpe al bolsillo de los mexicanos y que se buscará no “hacer ninguna propuesta que afecte la economía de la gente”.

“Vamos a hacer una propuesta responsable. Lo he hecho de manera clara todas estas propuestas serán en el sentido de que de incertidumbre y confianza a la inversión y que ayude al que el país”, remarcó.

HASTA UN PESO SUBIRÍA LA CERVEZA

En materia de bebidas alcohólicas, en la Comisión de Hacienda se propone “ajustar entre 60 centavos y un peso por cerveza, dependiendo de su precio y presentación”, para obtener cerca de 6 mil 500 millones de pesos adicionales en recaudación fiscal.

De aprobarse, se pasará de 140 mil 140 mil 586 millones anuales a 147 mil 037 millones de pesos por este incremento a la cerveza.

"Es decir, un incremento aproximado de 4.6 por ciento", precisó la diputada por el Partido del Trabajo, Vanesa López Carrillo.

En sesión ordinaria de la Comisión, la legisladora precisó que se plantea que el incremento de impuestos recaiga en la cerveza, porque concentra más del 94% del mercado; “ha mantenido una trayectoria de crecimiento y cuenta con una capacidad instalada mayor”, agregó.

Actualmente, del total del volumen de las bebidas alcohólicas que se comercializan anualmente en México, el 93.1 por ciento corresponde a la cerveza industrial; el sector aporta solamente el 63.3% de la recaudación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

En contraste, los destilados representan apenas el 6.3% del volumen y aportan el 33.3 por ciento del impuesto.

“El vino representa sólo el 6.6% del volumen y representa con el 3.5% de la recaudación (…) hay qué decirlo con claridad; el vino y los destilados tienen menos del 7% del mercado, pero aportan casi el 37% del IEPS”, expresó.

“A esta concentración (de impuestos) debemos agregar que desde hace más de una década las dos principales empresas cerveceras que operan en el país forman parte de las grandes corporaciones globales de capital extranjero”, afectando la producción artesanal y a pequeña escala”, indicó.

El diputado Carol Antonio Altamirano aclaró que, estas medidas forman parte de las conclusiones, que surgieron de foros realizados en el país, y que serán consideradas como parte de los trabajos rumbo al Paquete Económico 2027, en el marco de la discusión sobre modificaciones a la política fiscal.

“Son propuestas que están en la Comisión, y lo que tengo que hacer (como presidente de la comisión) es empujar esas propuestas de los diputados. (Cuidando) que no hagan hoyo a las finanzas, que sean técnicamente viables y que estén sustentados en la eficacia de las medidas que se han tomado”, señaló.

El Paquete Económico le corresponde al Ejecutivo y la propuesta de aumento al IEPS “se presentará cuando sea oportuno”, concluyó.