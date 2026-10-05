UNAM descarta prohibir celulares en aulas; apuesta por uso formativo

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no prohibirá de manera general el uso de celulares en sus aulas.

El Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial (CCOIA-UNAM) acordó adoptar una postura formativa, reflexiva y crítica frente al uso de dispositivos móviles y herramientas de inteligencia artificial en los espacios educativos.

La decisión coloca a la Universidad en una ruta distinta a las políticas que buscan restringir de manera general el uso de teléfonos en las escuelas: en lugar de una prohibición, la UNAM plantea que el empleo de estos dispositivos debe orientarse con fines educativos y reconoce la autoridad pedagógica del personal docente.

El acuerdo se tomó durante una sesión extraordinaria del CCOIA-UNAM, presidida por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien previamente solicitó una opinión técnica al Comité Académico Interdisciplinario sobre las restricciones y recomendaciones relacionadas con estas tecnologías en las aulas.

A partir de esa discusión, el Consejo determinó que cualquier medida que adopte la Universidad para favorecer el bienestar de los estudiantes deberá sustentarse en evidencia científica generada por sus propias áreas.

Para ello, las entidades universitarias elaborarán un diagnóstico integral que permita conocer cómo se utilizan actualmente los celulares, otros dispositivos móviles y la inteligencia artificial en los diferentes niveles educativos de la UNAM.

El diagnóstico será acompañado por una ampliación de los programas de capacitación para profesores, con énfasis en el uso pedagógico de dispositivos móviles y herramientas de inteligencia artificial.

Los resultados serán incorporados a la estrategia universitaria de inteligencia artificial para la educación.

Docentes tendrán autoridad sobre el uso de celulares

Uno de los elementos centrales del acuerdo es el reconocimiento de la autoridad pedagógica del personal docente, aunque la Universidad todavía deberá definir cómo se traducirá esta decisión en reglas concretas para las aulas.

El CCOIA-UNAM no estableció una prohibición general ni un esquema único de uso de teléfonos, por lo que el diagnóstico y las acciones posteriores deberán determinar cómo se aplicará el enfoque formativo en los distintos niveles y entidades universitarias.

En paralelo, el Consejo aprobó solicitar al Comité Universitario de Ética la creación de un subcomité especializado en inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer la investigación y promover un uso ético y responsable de estas tecnologías.

UNAM tiene 119 líneas de investigación sobre IA

Durante la sesión también se presentó el avance del censo sobre las actividades relacionadas con inteligencia artificial que realizan las dependencias universitarias.

Hasta ahora, 44 entidades universitarias han respondido al ejercicio y reportaron 119 líneas de investigación activas, 280 cursos relacionados con IA, 67 herramientas o plataformas de desarrollo propio y 27 foros, congresos o coloquios vigentes.

La Universidad también anunció la organización de un hackathon sobre inteligencia artificial y ética dirigido a estudiantes de bachillerato.

Al CCOIA-UNAM se incorporaron Javier de la Fuente Hernández, secretario General de la Universidad, y Joaquín Narro Lobo, coordinador de Administración y Servicios Escolares.

El Consejo es presidido por el rector Leonardo Lomelí Vanegas y reúne a titulares de distintas áreas académicas, de investigación, difusión cultural, tecnologías de información, asuntos jurídicos y representantes del sector productivo.