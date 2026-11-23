La guerra entre Los Mayos y Los Chapitos modificó el mapa del crimen organizado en el noroeste de México y abrió una nueva etapa para Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro. Heredero de la estructura de los Beltrán Leyva y enemigo histórico de la familia Guzmán, el capo encontró en la alianza con Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, una oportunidad para fortalecer su presencia en Sinaloa y Sonora. Sin embargo, su organización también quedó bajo creciente presión de las autoridades mexicanas y estadunidenses, particularmente por sus presuntos vínculos con la producción y el tráfico de fentanilo.

2024: la alianza con Los Mayos y el golpe al negocio del fentanilo

13 de septiembre de 2024. “La guerra del Cártel de Sinaloa”, Jorge Fernández Menéndez

La ruptura del Cártel de Sinaloa, que pasó de una disputa interna a una confrontación abierta después de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, colocó a Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, entre los actores centrales de la nueva configuración criminal.

En su columna Razones, Jorge Fernández Menéndez describió cómo las fuerzas de “El Mayo”, encabezadas por su hijo Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, comenzaron a sumar organizaciones de otras entidades para enfrentar a Los Chapitos. Entre los aliados mencionó a Los Rusos, de Baja California; grupos de Juárez, y a los sucesores de la organización de los Beltrán Leyva, encabezados por Meza Flores.

El columnista destacó que la incorporación de El Chapo Isidro tenía especial relevancia por su presencia en el norte de Sinaloa y parte de Sonora. Lo describió como el principal sucesor de los grupos de los Beltrán Leyva y como un antiguo adversario de Los Chapitos.

La alianza no se limitaba a una suma de sicarios para una disputa territorial. El texto planteó que el objetivo era modificar el equilibrio de fuerzas del crimen organizado en México, con una confrontación por el control de plazas, laboratorios de fentanilo y otras drogas sintéticas.

Fernández Menéndez comparó la nueva ruptura con la guerra que comenzó en 2008, cuando los Beltrán Leyva rompieron con el Cártel de Sinaloa y buscaron el respaldo de Los Zetas y del Cártel de Juárez.

La columna también señaló que la reconfiguración criminal tendría repercusiones políticas y empresariales, pues los grupos que anteriormente operaban bajo una estructura más amplia obligarían a sus antiguos aliados y redes de protección a tomar partido.

Importancia para la trayectoria de Meza Flores: es una de las primeras publicaciones de este periodo que lo ubica expresamente como aliado de Los Mayos en la guerra contra Los Chapitos. La alianza representa un cambio relevante respecto de la confrontación histórica entre los Beltrán Leyva y el grupo de Joaquín Guzmán Loera.





25 de septiembre de 2024. “Están ganando Los Mayos”, Jorge Fernández Menéndez

Doce días después, Fernández Menéndez profundizó en la conformación de la alianza que respaldaba a Ismael Zambada Sicairos.

El autor sostuvo que Los Mayos y sus aliados estaban ganando terreno en los enfrentamientos contra Los Chapitos, cuyo epicentro se encontraba en Sinaloa, pero cuyas consecuencias se extendían a otras regiones del país.

Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘Chapo Isidro’ Especial

Entre los grupos que, según la columna, se sumaron a la estrategia de El Mayito Flaco aparecieron:

Los Rusos, con presencia en Baja California.

Los Salazar, en el norte de Sonora y parte de Chihuahua.

Los sucesores de los Beltrán Leyva, principalmente el grupo de El Chapo Isidro.

El Cártel de Caborca, identificado con los sucesores de Rafael Caro Quintero.

La columna explicó que el hijo de El Mayo había conseguido reunir a organizaciones que históricamente habían tenido diferencias entre sí, pero que compartían un adversario: Iván Archivaldo Guzmán.

También describió las dificultades de Los Chapitos para sumar fuerzas, debido a la pérdida de operadores y a los enfrentamientos que mantenían en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El texto no presentó la alianza como una estructura necesariamente permanente. Por el contrario, advirtió que los acuerdos entre organizaciones criminales podían ser efímeros y que el resultado de la guerra abriría un periodo prolongado de confrontaciones.

El Chapo Isidro aparece ya como uno de los principales integrantes de una coalición criminal que buscaba desplazar a Los Chapitos. La publicación refuerza su posición como heredero de los Beltrán Leyva y como actor con capacidad de influencia fuera de su zona tradicional.





9 de octubre de 2024. “Seguridad: estrategia y voluntad política”, Jorge Fernández Menéndez

La presentación de la nueva estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum dio pie a un análisis sobre los grupos que debían ser considerados prioritarios.

Fernández Menéndez destacó que la estrategia contemplaba la neutralización de generadores de violencia, la eliminación de redes criminales y el combate al tráfico de drogas, particularmente de fentanilo, armas y recursos provenientes del lavado de dinero.

Rusos caídos Foto: Especial

En el apartado dedicado a Sinaloa, el columnista sostuvo que la violencia no podía explicarse únicamente por la detención de El Mayo Zambada el 25 de julio de 2024. La confrontación entre los seguidores de Zambada y Los Chapitos, afirmó, ya se encontraba en marcha y había provocado hechos violentos en distintas entidades.

El texto volvió a identificar a El Chapo Isidro como uno de los aliados de Los Mayos, junto con Los Salazar, el Cártel de Caborca y Los Rusos. También mencionó que, de acuerdo con versiones difundidas en ese momento, Aureliano Guzmán, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, podía formar parte de esa alianza.

La columna planteó que el conflicto no se limitaba a una plaza de Sinaloa: se trataba de una disputa por la reconfiguración del crimen organizado en varias regiones del país.

La publicación confirma que, al comenzar el gobierno de Sheinbaum, la estructura de El Chapo Isidro era identificada por el análisis periodístico como parte de la alianza que enfrentaba a Los Chapitos. También sitúa a su grupo dentro de los objetivos que tendría que atender la nueva política federal de seguridad.





18 de octubre de 2024. “De 2007 a 2024, de Calderón a Claudia”, Jorge Fernández Menéndez

La columna comparó la ruptura del Cártel de Sinaloa en 2024 con la guerra que se desató entre 2007 y 2008, después de la detención de Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, y del asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes.

El autor recordó que, antes de aquella ruptura, los Beltrán Leyva eran operadores fundamentales del Cártel de Sinaloa y controlaban territorios en Sonora, Guerrero, Morelos y Ciudad de México. La ruptura los llevó a enfrentarse con sus antiguos aliados y a buscar acuerdos con Los Zetas y el Cártel de Juárez.

En el escenario de 2024, Fernández Menéndez identificó nuevamente a los herederos de los Beltrán Leyva, encabezados por El Chapo Isidro, entre los aliados de Los Mayos.

La columna también retomó la versión de que Los Chapitos habrían alcanzado un acuerdo con el CJNG para combatir a los seguidores de El Mayo. El supuesto pacto habría buscado respetar zonas de influencia en el norte y el sur del país, pero el propio texto aclaró que se trataba de una versión no confirmada.

El Chapo Isidro aparece dentro de una reconfiguración que el columnista considera comparable, por su alcance, con la ruptura de los Beltrán Leyva de 2008. La publicación también introduce una posible alianza entre Los Chapitos y el CJNG, pero la presenta expresamente como una versión no confirmada.





4 de diciembre de 2024. “Tambalea al cártel de ‘Los Beltrán Leyva’ decomiso de toneladas de fentanilo”, Redacción Excélsior

El aseguramiento de más de una tonelada de fentanilo en dos inmuebles de Ahome, Sinaloa, fue presentado como uno de los golpes más importantes contra la estructura encabezada por Fausto Isidro Meza Flores.

La publicación reportó el decomiso de mil 100 kilogramos de fentanilo, equivalentes a aproximadamente 20 millones de dosis, con un valor estimado superior a los ocho mil millones de pesos o 400 millones de dólares.

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina, los trabajos de investigación, campo y gabinete, apoyados en medios tecnológicos de detección, permitieron identificar dos inmuebles utilizados como bodegas de almacenamiento de comprimidos y un laboratorio clandestino.

Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y Navolato los municipios más peligrosos

En el operativo se reportó el aseguramiento de mil kilogramos de pastillas de fentanilo y 713 kilogramos de precursores químicos.

Las investigaciones permitieron ubicar a Elier Jassiel Esquerra Félix y Javier Alonso Vázquez Sánchez, alias “Tito”, identificados como responsables de una célula criminal vinculada con los Beltrán Leyva.

La publicación identificó a Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, y a Pedro Inzunza Coronel, “El Pichón”, también conocido como “Pichón” o “Pájaro”, como los cabecillas de la organización. El grupo tenía presencia en Los Mochis, Sinaloa.

El texto señaló que Inzunza Coronel era hijo de Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario”, identificado como antiguo dirigente de los Beltrán Leyva. La estructura estaba integrada por al menos dos células dedicadas a la producción y tráfico de fentanilo, además de un químico identificado como Adrián Cebreros Pereyra, “El Gallero”, y Ramón Guillermo Quintero Bejarano, “Flaco”.

La nota calculó que el decomiso y las detenciones podían representar un impacto económico de alrededor de 400 millones de dólares para la organización.

Este aseguramiento permitió identificar públicamente una estructura de producción y almacenamiento de fentanilo relacionada con El Chapo Isidro. También colocó en primer plano a Pedro Inzunza Coronel y Pedro Inzunza Noriega, dos personajes que aparecerían repetidamente en las publicaciones posteriores.





4 de diciembre de 2024. “Rubén Rocha y Omar García Harfuch refuerzan estrategia de seguridad en Sinaloa”, Eridani Salazar

En una segunda publicación de ese día, Excélsior informó sobre una reunión entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El encuentro tuvo como objetivo dar seguimiento a la estrategia especial de seguridad en Sinaloa y evaluar los operativos realizados en la entidad.

La nota señaló que la visita de García Harfuch respondía a instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien le había encargado supervisar y reforzar las acciones conjuntas entre las autoridades federales y estatales.

Omar García Harfuch Cuartoscuro

La publicación también retomó el aseguramiento del 3 de diciembre en Guasave y Ahome, donde se incautaron mil 100 kilogramos de fentanilo y fueron detenidos Elier Jassiel “N” y Javier Alonso “N”, presuntos integrantes de una organización relacionada con Fausto Isidro Meza Flores.

Sheinbaum calificó el decomiso como el más grande de pastillas de fentanilo realizado hasta entonces en México.

La noticia vinculó el golpe contra la estructura de El Chapo Isidro con el reforzamiento de la presencia federal en Sinaloa. La investigación sobre el fentanilo se convirtió en uno de los ejes de la intervención de seguridad en la entidad.





5 de diciembre de 2024. “Capturan a ‘El Gallero’ en Sinaloa; está ligado con decomiso histórico de fentanilo”, Jimena Campuzano

Fuerzas federales detuvieron a Adrián Cebreros Pereyra, alias “El Gallero”, identificado como integrante de la organización relacionada con el aseguramiento de más de una tonelada de pastillas de fentanilo en Sinaloa.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la captura fue resultado del seguimiento a la investigación iniciada tras el decomiso y de las labores operativas desplegadas para reducir los índices delictivos en la entidad.

La publicación identificó a Cebreros Pereyra como responsable de elaborar pastillas de fentanilo para una célula criminal que operaba en Sinaloa.

Fue detenido en la carretera Los Mochis-Navojoa, cuando conducía una camioneta y trató de evadir a las autoridades. En la revisión del vehículo fueron localizadas pastillas azules de fentanilo.

La nota recordó que el decomiso en Ahome había alcanzado mil 100 kilogramos, distribuidos en dos inmuebles: en uno se encontraron 300 kilogramos y en el otro 800 kilogramos, estos últimos en una camioneta.

También identificó a Elier Jassiel Esquerra Félix y Javier Alonso Vázquez Sánchez, “Tito”, como presuntos responsables de encabezar una célula dedicada a elaborar y encapsular la droga.

La publicación vinculó esa estructura con el grupo de los Beltrán Leyva relacionado directamente con Fausto Isidro Meza Flores y encabezado operativamente por Pedro Inzunza Coronel, “Pichón” o “Pájaro”.

La detención de El Gallero mostró que las investigaciones federales no se limitaron al aseguramiento del cargamento: avanzaron sobre los integrantes de la cadena de producción de fentanilo vinculada con la organización de El Chapo Isidro.





6 de diciembre de 2024. “Seguridad: señales de vida”, Jorge Fernández Menéndez

En esta columna, Fernández Menéndez consideró que el decomiso de más de una tonelada de fentanilo en Sinaloa representaba un golpe importante para el grupo de El Chapo Isidro.

El autor destacó la coordinación entre la Defensa, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, y consideró que el operativo mostraba un cambio en la manera de enfrentar a las organizaciones criminales.

La Marina desmantela narcolaboratio de Los Mayos.

Al referirse a Sinaloa, sostuvo que el aseguramiento afectaba a la estructura heredera de los Beltrán Leyva, encabezada por Meza Flores y aliada con Los Mayos contra los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

La columna también colocó el decomiso en el contexto de la disputa por el control del fentanilo y de la atención que Estados Unidos estaba poniendo sobre las organizaciones que operaban en México.

La publicación interpretó el aseguramiento como un golpe a la estructura operativa y financiera de El Chapo Isidro, no solamente como un decomiso de drogas





.7 de diciembre de 2024. “Semar y SSPC evitan la venta de 20 millones de dosis de fentanilo en las calles de México y EU”, Raúl Flores

La publicación volvió sobre el operativo de Ahome y detalló la participación de la Unidad de Inteligencia Naval y el Centro Nacional de Inteligencia.

El aseguramiento fue presentado como un golpe al Cártel de los Beltrán Leyva, encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”.

La nota señaló que las investigaciones permitieron ubicar dos inmuebles utilizados como bodegas y un laboratorio clandestino para producir comprimidos de fentanilo.

Entre los responsables de las células fueron mencionados Elier Jassiel Esquerra Félix y Javier Alonso Vázquez Sánchez, “Tito”, quienes, según la publicación, operaban bajo las órdenes de El Chapo Isidro y Pedro Inzunza Coronel, “Pichón”.

La nota también identificó a Adrián Cebreros Pereyra, “El Gallero”, y Ramón Guillermo Quintero Bejarano, “Flaco”, como personas vinculadas con la estructura.

El texto describió el impacto económico del aseguramiento y presentó el decomiso como una afectación a las capacidades logísticas y financieras de la organización.

Esta publicación aportó más información sobre la cadena de mando que, según la nota, conectaba a El Chapo Isidro con los responsables de la producción y almacenamiento de fentanilo.





19 de diciembre de 2024. “Vinculan a proceso al cocinero de ‘Los Beltrán Leyva’”, Redacción Excélsior

Adrián Cebreros Pereyra, “El Gallero”, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de fentanilo con fines de transporte.

El Gallero, narcotraficante detenido en Sinaloa

La Fiscalía General de la República informó que el detenido estaba relacionado con la elaboración de fentanilo para la organización de los Beltrán Leyva vinculada con El Chapo Isidro.

La captura había ocurrido días antes, durante un operativo de fuerzas federales en la carretera México 15, en el tramo Los Mochis-Navojoa, en el municipio de Ahome.

Durante la revisión del vehículo en el que viajaba, las autoridades localizaron nueve mil 130 tabletas M-30, con un peso de un kilo, 95 gramos y seis miligramos de fentanilo.

El juez impuso prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario Goros II, en Los Mochis, y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

El caso permitió llevar ante un juez a uno de los presuntos responsables de la elaboración de pastillas de fentanilo vinculadas con la estructura de El Chapo Isidro. La publicación documentó el tránsito de una investigación operativa a un procedimiento judicial.





20 de diciembre de 2024. “Asesinatos y alianzas en Sinaloa”, Jorge Fernández Menéndez

La columna abordó el asesinato de Halexy Guadalupe, agente de investigación de la Secretaría de Seguridad federal, y la reconfiguración de las alianzas criminales en Sinaloa.

Fernández Menéndez describió cómo la ruptura del Cártel de Sinaloa había provocado una reorganización de los grupos que antes compartían territorios y estructuras.

Químicos para elaborar droga perteneciente a Los Mayos

En ese escenario, identificó dos corrientes de los antiguos Beltrán Leyva: una vinculada con operadores que ahora trabajaban con Los Chapitos y otra encabezada por El Chapo Isidro, que se encontraba aliada con Los Mayitos.

El autor relacionó a Meza Flores con el cargamento de más de una tonelada de fentanilo decomisado días antes en Ahome y mencionó que la alianza de su grupo con Los Mayos también incluía a Los Salazar, Los Rusos y, aparentemente, a los sucesores de Caro Quintero.

La columna destacó una paradoja: antiguos enemigos de los Chapitos podían terminar colaborando con ellos, mientras otra parte de los sucesores de los Beltrán Leyva se mantenía en el bloque contrario.

También señaló que las alianzas eran inestables y que cada región podía adquirir una dinámica propia.

El texto confirma la división de los sucesores de los Beltrán Leyva y sitúa a El Chapo Isidro como uno de los principales aliados de Los Mayos. Además, documenta que el aseguramiento de fentanilo de diciembre ya era considerado un golpe directo a su estructura.





2025: el FBI coloca a El Chapo Isidro entre sus diez fugitivos más buscados2cha Moya”, Max Cortázar

8 de enero de 2025. “Sinaloa no es de hoy, es desde Rubén Ro

La columna de Max Cortázar retomó señalamientos sobre presuntos vínculos entre actores políticos de Morena y organizaciones criminales en Sinaloa.

El autor hizo referencia a investigaciones periodísticas y a grabaciones atribuidas a Jocelyn Hernández Jiménez, exsubdelegada de programas sociales y fundadora de Morena. Según la versión retomada en el texto, Hernández habría declarado que presenció la entrega de maletines con dinero por parte de una persona identificada como “Isidoro”, a quien un medio de comunicación relacionó con El Chapo Isidro, para financiar la campaña de Rubén Rocha Moya.

La columna también mencionó presuntos vínculos entre Américo Villarreal, Sergio Carmona y el financiamiento de campañas políticas.

El texto sostuvo que esas acusaciones no habían sido investigadas suficientemente y las relacionó con el contexto de violencia que vivía Sinaloa después de la captura de El Mayo Zambada.

Es indispensable precisar que se trata de señalamientos retomados por un columnista a partir de investigaciones y testimonios difundidos por otros medios. La publicación no acredita por sí misma que Meza Flores haya financiado la campaña ni presenta una resolución judicial que establezca esa responsabilidad.

La aparición de El Chapo Isidro en esta columna amplió el tipo de señalamientos que lo rodeaban: además de su presunta actividad criminal, se le mencionó en versiones periodísticas sobre financiamiento político. La imputación debe mantenerse como acusación atribuida, no como hecho judicialmente probado.





4 de febrero de 2025. “‘El Chapo Isidro’ es incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI”, Enrique Sánchez

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) incorporó a Fausto Isidro Meza Flores a su lista de los Diez Fugitivos Más Buscados.

La agencia lo identificó como presunto líder de la organización criminal transnacional Meza-Flores, con sede en Sinaloa, a la que atribuyó la posesión, distribución e importación de grandes cantidades de cocaína, fentanilo, heroína, metanfetamina y mariguana hacia Estados Unidos.

Fausto Isidro N figura entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI, que ofrece 5 millones de dólares por información para localizarlo. Foto: Especial.

El director interino del FBI, Brian Driscoll, afirmó que Meza Flores era acusado de haber traficado drogas hacia territorio estadunidense durante aproximadamente dos décadas, primero como narcotraficante independiente y después como jefe de su propia organización.

El gobierno estadunidense ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su arresto y condena.

La nota recordó que Meza Flores había sido acusado originalmente el 2 de mayo de 2012 ante una corte federal del Distrito de Columbia. Posteriormente, el 26 de noviembre de 2019, un gran jurado emitió una acusación formal sustitutiva por delitos relacionados con tráfico de drogas y posesión de armas de fuego.

De acuerdo con la acusación estadunidense, habría conspirado para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana en Estados Unidos entre 2005 y 2019.

El FBI también lo señaló como presunto responsable de encabezar un grupo armado que recurría a la violencia para mantener el control de áreas utilizadas para producir y transportar drogas hacia Estados Unidos.

Es uno de los puntos más relevantes de toda la trayectoria documentada. El Chapo Isidro pasó a formar parte de la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI, con una recompensa de cinco millones de dólares. La autoridad estadunidense dejó de presentarlo únicamente como integrante de los remanentes de los Beltrán Leyva y lo identificó como dirigente de una organización criminal transnacional con su propio nombre.





17 de febrero de 2025. “Listas de cárteles, líderes y cómplices”, Jorge Fernández Menéndez

Ante la próxima designación de organizaciones criminales mexicanas como terroristas por parte de Estados Unidos, Fernández Menéndez planteó que las autoridades debían distinguir entre las grandes estructuras y las organizaciones regionales que operaban con distintos grados de autonomía.

El columnista señaló que el Cártel de Sinaloa se encontraba dividido entre La Mayiza y Los Chapitos, mientras que otros grupos mantenían sus propias estructuras y áreas de influencia.

Entre ellos mencionó expresamente a los grupos de El Chapo Isidro, junto con Los Salazar, Gente Nueva, La Línea y Los Rusos.

Los Salazar. Foto: Especial

El texto sostuvo que la identificación de organizaciones no debía quedarse en una lista general: era necesario establecer nombres de líderes, operadores, lavadores de dinero, proveedores, protectores políticos y socios empresariales.

La publicación coloca al grupo de Meza Flores dentro del mapa de organizaciones que, aun sin ser incluidas necesariamente en una designación general, debían ser consideradas en una estrategia de inteligencia y cooperación internacional.





20 de febrero de 2025. “Terroristas y cárteles, lo que viene”, Jorge Fernández Menéndez

Tras la designación de organizaciones criminales mexicanas como terroristas por parte de Estados Unidos y Canadá, el columnista analizó las consecuencias para México.

En su diagnóstico, el Cártel de Sinaloa ya no podía entenderse como una sola organización. Se encontraba dividido en dos grandes bloques y en varias estructuras regionales con autonomía.

Entre los grupos que enumeró aparecieron Los Rusos, Los Salazar, Aureliano Guzmán y El Chapo Isidro.

Fernández Menéndez sostuvo que las autoridades mexicanas debían establecer objetivos concretos de cooperación con Estados Unidos y Canadá, incluidos los líderes criminales, sus operadores financieros, proveedores de armas y redes de protección.

También insistió en que las designaciones debían traducirse en acciones contra las estructuras que permitían a las organizaciones mantener sus operaciones dentro y fuera de México.

El grupo de El Chapo Isidro aparece identificado como una organización diferenciada dentro del universo criminal que Estados Unidos buscaba combatir. La columna no afirma que Meza Flores haya sido designado individualmente como terrorista en esa fecha; analiza el marco general de las designaciones y la necesidad de establecer objetivos específicos.





25 de febrero de 2025. “Morena: complicidades”, Max Cortázar

Max Cortázar volvió a referirse a las grabaciones atribuidas a Jocelyn Hernández Jiménez y a los señalamientos sobre presunto financiamiento criminal de la campaña de Rubén Rocha Moya.

En esta ocasión, la columna afirmó que, de acuerdo con la investigación difundida por Código Magenta, Hernández había hablado de la recepción de millones de dólares provenientes de Fausto “El Chapo Isidro”, a quien se atribuyó el financiamiento de la campaña del actual gobernador de Sinaloa.

El texto también abordó los señalamientos sobre Sergio Carmona y el financiamiento de otras campañas de Morena.

Se trata de una acusación política y periodística retomada por el autor. La publicación no ofrece una sentencia ni una resolución judicial que establezca que Meza Flores haya entregado dinero a la campaña de Rocha Moya.

La referencia a El Chapo Isidro se vuelve más explícita en esta columna, que lo identifica por su nombre y alias como presunto origen de recursos para una campaña política. Por su naturaleza, este señalamiento debe quedar registrado como una imputación difundida por un columnista, no como una responsabilidad acreditada judicialmente.





10 de abril de 2025. “Empresario sinaloense vinculado a red de corrupción y crimen organizado”, Raúl Flores

Excélsior publicó una investigación sobre Amílcar Jhovany Angulo Llanes, empresario sinaloense identificado como presunto cabecilla de una red de corrupción, lavado de dinero, tráfico de armas y crimen organizado.

La publicación señaló que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria habían identificado una estructura de empresas presuntamente utilizadas para encubrir recursos de origen ilícito.

Lavado de dinero Foto: Especial

Entre las compañías mencionadas estaban Granovi Sociedad de Producción Rural y Granissa Granos Nacionales e Internacionales de Sinaloa.

De acuerdo con los documentos citados, las bodegas y almacenes de esas empresas habrían sido utilizados para ocultar armas y estupefacientes, así como para encubrir el traslado de drogas bajo la apariencia de productos agrícolas.

La nota informó que la UIF había detectado 245 operaciones sospechosas entre 2018 y 2023 en cuentas relacionadas con las empresas. También reportó que Granovi y Granissa habían facturado más de mil 200 millones de pesos en actividades de comercialización, transporte y acopio de granos durante los dos años anteriores.

En el apartado sobre vínculos con el crimen organizado, la publicación señaló que las empresas de Angulo Llanes también eran relacionadas con Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, líder de Los Mazatlecos y vinculado con los Beltrán Leyva.

El texto indicó que esa relación habría ocurrido a través de la familia de la esposa de Angulo Llanes y la familia de Araceli Chan Inzunza, esposa de Meza Flores.

La investigación también enumeró a jueces, exfuncionarios y otros personajes que, según las indagatorias citadas, habrían protegido las operaciones de Angulo Llanes.

Esta publicación amplió el expediente sobre el entorno empresarial y financiero que se atribuía a la organización de El Chapo Isidro.





14 de mayo de 2025. “Terroristas en la hora final de Los Chapitos”, Jorge Fernández Menéndez

El columnista abordó la primera acusación formal por narcoterrorismo contra dos integrantes de una estructura relacionada con los Beltrán Leyva: Pedro Inzunza Noriega, “El Sagitario”, y su hijo Pedro Inzunza Coronel, “El Pichón”.

Fernández Menéndez señaló que, junto con los Inzunza, otros dirigentes de los remanentes de los Beltrán Leyva eran considerados socios de esa estructura, entre ellos Óscar Manuel Gastélum Iribe, “El Músico”, y Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”.

El autor insistió en que estos personajes no eran simplemente una facción más del Cártel de Sinaloa, sino herederos de la organización de los Beltrán Leyva, que había roto con los antiguos socios entre 2006 y 2008.

La columna explicó que, después de la captura de El Mayo Zambada, los Inzunza y El Chapo Isidro se habían alineado con Los Mayos contra Los Chapitos.

También identificó a Pedro Inzunza Noriega como el principal operador logístico y financiero del grupo, mientras que su hijo, Pedro Inzunza Coronel, era señalado como su sucesor y mando operativo. Ambos operaban desde Los Mochis, Sinaloa.

El texto vinculó a los Inzunza y a El Chapo Isidro con el decomiso de fentanilo realizado en diciembre de 2024. La columna habló de mil 500 kilogramos de droga y describió una red de producción y distribución con operaciones en Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos.

La publicación presenta a El Chapo Isidro como uno de los dirigentes de mayor relevancia de la estructura heredera de los Beltrán Leyva y como socio de los Inzunza, quienes enfrentaban acusaciones estadunidenses de narcoterrorismo. También refuerza la dimensión internacional de la red de drogas atribuida al grupo.





15 de mayo de 2025. “Griselda, Ovidio, el silencio”, Jorge Fernández Menéndez

La columna abordó la situación judicial de Ovidio Guzmán López, su familia y las negociaciones con las autoridades de Estados Unidos.

Al revisar las relaciones familiares y criminales de los Guzmán, Fernández Menéndez recordó que los Inzunza habían tenido vínculos históricos con Joaquín El Chapo Guzmán. El autor mencionó que uno de los integrantes de esa familia habría encabezado el grupo que asesinó a Édgar Guzmán López en 2008, aunque posteriormente habría sido perdonado por El Chapo.

La columna subrayó la paradoja de que los sucesores de esa estructura de los Inzunza se encontraran ahora aliados con El Chapo Isidro y Los Mayos, enfrentados a Los Chapitos.

El texto también recordó que Pedro Inzunza Noriega y Pedro Inzunza Coronel habían sido señalados por Estados Unidos como integrantes de una organización criminal acusada de narcoterrorismo.

Esta publicación aporta antecedentes sobre la relación histórica entre los Inzunza y la familia Guzmán, y muestra cómo las alianzas actuales habían invertido algunas de las antiguas relaciones de colaboración y enemistad. Las afirmaciones históricas sobre el homicidio de Édgar Guzmán corresponden a la narración del columnista.





7 de julio de 2025. “Las historias de la familia Guzmán”, Jorge Fernández Menéndez

La columna, centrada en las relaciones familiares de Julio César Chávez Jr. con la familia Guzmán, volvió a mencionar a los Inzunza y a El Chapo Isidro.

Fernández Menéndez recordó que Frida Muñoz, esposa del boxeador, había sido pareja de Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán asesinado en Culiacán en 2008.

Al reconstruir ese episodio, el autor señaló que el grupo responsable del homicidio estaba encabezado por uno de los Inzunza, quien posteriormente habría sido perdonado por El Chapo.

La columna subrayó que los Inzunza, que en otro momento habían tenido vínculos con la familia Guzmán, ahora estaban aliados con El Chapo Isidro y eran enemigos de Los Chapitos.

El texto aporta contexto sobre la trayectoria de las alianzas entre los Inzunza y la familia Guzmán. Su relevancia para la cronología de Meza Flores está en la consolidación de la alianza entre su grupo y los herederos de los Beltrán Leyva.





28 de agosto de 2025. “El cártel no ha muerto”, Jorge Fernández Menéndez

Después de que Omar García Harfuch afirmara que el Cártel de Sinaloa no había desaparecido pese a la caída de algunos de sus dirigentes, Fernández Menéndez analizó las estructuras que seguían operando.

El columnista sostuvo que la organización había quedado descabezada, pero que sus facciones y grupos aliados mantenían capacidad de operación.

Entre los actores que continuaban participando en la disputa mencionó a Los Salazar, Los Rusos, el Cártel de Caborca, los grupos descendientes de los Beltrán Leyva encabezados por El Chapo Isidro y Aureliano Guzmán, “El Guano”.

El texto señaló que el CJNG, mediante una alianza tácita con Los Chapitos, estaba aprovechando la confrontación para avanzar sobre territorios que anteriormente controlaban otras facciones.

Fernández Menéndez insistió en que las organizaciones criminales podían reconstruirse si no se desmantelaban las redes de protección política, policial y empresarial que las sostenían.

La publicación confirma que, ocho meses después del decomiso histórico de fentanilo, el grupo de El Chapo Isidro seguía siendo considerado una estructura activa y relevante en la disputa criminal.





1 de septiembre de 2025. “En 11 meses, hemos reducido el homicidio doloso en 25%: Sheinbaum”, Joseph Na’a

En la cobertura del Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, Excélsior presentó los resultados de la estrategia federal de seguridad.

La nota destacó los cuatro ejes del plan: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y coordinación con las entidades federativas.

Entre los golpes reportados por el gobierno federal durante los primeros once meses de administración apareció el aseguramiento de mil 100 kilogramos de fentanilo en Sinaloa, en diciembre de 2024, vinculado con la organización de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”.

La publicación también enlistó detenciones, decomisos de drogas, aseguramientos de armas y otros resultados de la estrategia federal.

El decomiso relacionado con El Chapo Isidro fue incorporado al balance oficial de los primeros once meses del gobierno de Sheinbaum como uno de los golpes relevantes contra el narcotráfico.





9 de septiembre de 2025. “En México no existe huachicol ni fentanilo: López Obrador”, Max Cortázar

Max Cortázar publicó una columna sobre el presunto financiamiento político mediante recursos provenientes del huachicol fiscal y otras actividades criminales.

Ruben Rocha Moya Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

En el apartado dedicado a Sinaloa, el autor retomó las declaraciones atribuidas a Jocelyn Hernández Jiménez, quien habría señalado que presenció la entrega de maletas con dinero enviadas por El Chapo Isidro para la campaña de Rubén Rocha Moya.

La columna también vinculó esos señalamientos con un presunto esquema para desviar recursos de programas sociales y financiar actividades electorales.

El texto relacionó el caso con otras acusaciones de financiamiento ilícito en Tamaulipas y con la red de contrabando de combustibles.

Se trata de una nueva publicación que vuelve a vincular el nombre de Meza Flores con presuntas aportaciones ilegales a la campaña de Rocha Moya. La imputación se basa en testimonios y reportes periodísticos retomados por el autor; no debe presentarse como un hecho judicialmente acreditado.





30 de noviembre de 2025. “Semar abate a ‘El Pichón’, integrante de la facción del ‘Chapo Isidro’”, David Vicenteño

La Secretaría de Marina abatió a Pedro Inzunza Coronel, alias “El Pichón”, identificado como líder de una facción del grupo conocido como Cártel de Guasave, encabezado por Fausto Isidro Meza Flores.

Pedro Inzunza Coronel (a) “Pichón” y/o “Pájaro”. (Especial)

La publicación identificó a Inzunza Coronel como uno de los integrantes de mayor relevancia dentro de la estructura de El Chapo Isidro.

Su muerte representó un golpe contra el círculo de mando de la organización, pues las publicaciones anteriores lo habían señalado como sucesor y operador de su padre, Pedro Inzunza Noriega, “El Sagitario”.

El abatimiento ocurrió en Sinaloa durante un operativo de fuerzas federales.

La muerte de El Pichón eliminó a uno de los principales mandos que las publicaciones habían relacionado con la estructura de El Chapo Isidro. También anticipó la presión que las autoridades ejercerían sobre su padre y otros integrantes del grupo durante el mes siguiente.





31 de diciembre de 2025. “Capturan a Pedro Inzunza Noriega en operativo en Culiacán; acusado de narcoterrorismo por EU”, Jesús Bustamante

Fuerzas federales detuvieron en Culiacán a Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”, identificado como uno de los principales operadores de la estructura de los Beltrán Leyva relacionada con El Chapo Isidro.

La publicación señaló que Inzunza Noriega había sido acusado formalmente por autoridades estadunidenses de narcoterrorismo, junto con su hijo Pedro Inzunza Coronel.

También recordó que Estados Unidos lo consideraba una pieza clave de la organización criminal y lo señalaba por el tráfico de cocaína y fentanilo.

La nota relacionó sus operaciones con distintos países de América Latina, entre ellos Colombia, Costa Rica, Guatemala y Panamá.

La detención ocurrió en la colonia Guadalupe, en Culiacán, durante un operativo de fuerzas federales.

La captura de El Sagitario fue uno de los golpes de mayor nivel contra el círculo de mando de El Chapo Isidro. Después del abatimiento de El Pichón, la detención de su padre afectó a dos figuras que habían sido presentadas como piezas fundamentales de la estructura.





31 de diciembre de 2025. “Trabajo de inteligencia, la captura de Pedro Inzunza, el Señor de la Silla”, Raúl Flores

En una segunda publicación del mismo día, Excélsior detalló el operativo que permitió la detención de Pedro Inzunza Noriega.

La acción fue atribuida a trabajos de inteligencia y coordinación entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Pedro Inzunza Noriega

La nota identificó a Inzunza como operador ligado al legado de los Beltrán Leyva en Sinaloa y recordó su relación con la estructura de El Chapo Isidro.

La captura ocurrió en Culiacán y fue presentada como resultado de una investigación dirigida contra integrantes de alto nivel de la organización.

Esta segunda nota del 31 de diciembre debe conservarse como un anexo independiente, pues aporta el enfoque operativo de la captura y no solamente el perfil criminal y los señalamientos estadunidenses contra Inzunza Noriega.

Años difíciles, de coronas de flores y cuentas pendientes.

El círculo se estrecha; la caída es inminente.

En las oficinas gubernamentalesm en las reuniones de seguridad, en los proyectos, se vislumbra.