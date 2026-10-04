UNAM sube en ranking mundial y se coloca en séptimo lugar de América Latina

La Universidad avanzó al rango 701-800 del THE 2027, luego de permanecer desde 2021 en bloques de entre 801 y 1,200; en QS quedó novena de América Latina y el Caribe

La UNAM avanzó en el ranking mundial de universidades de Times Higher Education (THE) 2027 y se colocó en el séptimo lugar de América Latina, mientras que en la clasificación regional de QS 2027 ocupó el noveno sitio, con lo que se mantuvo dentro de las diez instituciones mejor evaluadas de la región en ambas mediciones.

El movimiento más relevante se registró en el ranking global de THE, publicado el 30 de septiembre. La Universidad Nacional pasó al rango 701-800 entre 2 mil 297 universidades de más de 100 países, después de permanecer desde 2021 en bloques que iban de los lugares 801 al 1,200.

En la clasificación regional de THE, la UNAM avanzó tres posiciones respecto de la edición anterior, para ubicarse en el séptimo lugar de América Latina. En México ocupa el segundo sitio entre las 22 instituciones nacionales consideradas en este ranking.

Uno de los principales cambios se registró en el indicador de ambiente de investigación, en el que la Universidad pasó de 33.8 puntos en 2026 a 41.6 en 2027.

Esta categoría considera elementos como la reputación académica en investigación, los ingresos destinados a esta actividad y la productividad científica.

El avance en investigación también aparece en el QS World University Rankings: Latin America & the Caribbean 2027, publicado el 1 de octubre.

En esta clasificación, la UNAM se ubicó en el noveno lugar entre 517 instituciones de 27 países, por encima del 98.4% de las universidades evaluadas.

La Universidad obtuvo la puntuación máxima, 100 puntos, en cuatro de los ocho indicadores que utiliza QS: reputación académica, reputación entre empleadores, red internacional de investigación e impacto web.

Además, avanzó 18 posiciones en el indicador de artículos por académico, uno de los componentes relacionados con su productividad científica.

A nivel nacional, la UNAM ocupó el segundo lugar general en QS y fue la institución pública mexicana mejor posicionada.

Aunque QS y THE utilizan metodologías diferentes, ambas clasificaciones colocaron a la Universidad Nacional dentro de las diez instituciones mejor evaluadas de América Latina y destacaron distintos indicadores relacionados con su actividad de investigación.