UNAM suspende inscripciones tras polémico examen; en vilo, más de 50 mil estudiantes

A sólo 48 horas de que miles de jóvenes iniciaran el trámite para convertirse en alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Rectoría detuvo el proceso. En una decisión extraordinaria que escala la crisis por el primer examen de admisión 100% en línea, la institución suspendió de manera provisional las inscripciones de primer ingreso a todas sus licenciaturas para el ciclo escolar 2026-2027/1.

La medida frena el calendario previsto para iniciar este lunes y deja en incertidumbre el ingreso de más de 50 mil estudiantes seleccionados, entre ellos 21 mil 962 aceptados mediante el Concurso de Selección.

El proceso permanecerá detenido hasta que la Comisión Técnica de expertas y expertos, convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, entregue sus conclusiones y recomendaciones sobre el desarrollo del examen.

El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria”, señaló la Universidad.

Foto: AFP.

Cuestionamientos y análisis atípicos

La controversia escaló tras la publicación de resultados el pasado 17 de julio, cuando análisis independientes identificaron comportamientos atípicos en el desempeño de los aspirantes.

El analista J. E. Vázquez detectó un incremento inusual en la tasa de aceptación respecto a las tendencias 2021-2025. Por su parte, el científico de datos Gerardo Guerrero planteó la presencia de una subpoblación con desempeños atípicos y estimó que alrededor de cinco mil jóvenes competitivos quedaron fuera de forma anómala.

En paralelo, se multiplicaron en redes sociales testimonios de aspirantes sobre irregularidades para evadir la supervisión remota. Excélsior documentó casos como el de Orión Judá, quien quedó fuera de Medicina en la FES Zaragoza, pese a lograr 115 de 120 aciertos, al fijarse la línea de corte en 117.

Especialistas en evaluación educativa como Eduardo Backhoff sugirieron un posible fraude orquestado que comprometería la validez de la prueba. En tanto, Imanol Ordorika, investigador de la UNAM, planteó que repetir el examen de forma presencial sería la vía para recuperar la credibilidad.

Hasta ahora, la UNAM no ha anulado los resultados ni ha confirmado si la prueba se repetirá. La definición sobre el ingreso de la generación 2026-2027 dependerá del dictamen que emita la Comisión Técnica en los próximos días.

Especial

UNAM deja en vilo el ingreso a licenciatura

A sólo 48 horas de que miles de jóvenes iniciaran el trámite para convertirse en alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Rectoría detuvo el proceso. En una decisión extraordinaria que escala la crisis por el primer examen de admisión 100% en línea, la institución suspendió de manera provisional las inscripciones de primer ingreso a todas sus licenciaturas para el ciclo escolar 2026-2027/1.

La medida, anunciada este viernes por la Máxima Casa de Estudios, frena el calendario previsto para iniciar este lunes 27 de julio y deja en incertidumbre el ingreso de más de 50 mil estudiantes seleccionados, entre ellos 21 mil 962 aceptados mediante el Concurso de Selección.

El proceso permanecerá detenido hasta que la Comisión Técnica de expertas y expertos, convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, entregue sus conclusiones y recomendaciones sobre el desarrollo del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria”, señaló la Universidad.

La suspensión de los trámites marca un punto de quiebre en la crisis por el primer concurso aplicado en modalidad 100% remota, un proceso que ha estado marcado por impugnaciones de aspirantes, cuestionamientos de especialistas en evaluación educativa y denuncias presentadas por la propia Universidad.

El punto de quiebre tras la publicación de resultados

La controversia escaló en los días posteriores a la publicación de resultados del concurso de selección, el pasado 17 de julio, con la difusión de análisis estadísticos independientes que identificaron comportamientos atípicos en el desempeño de los aspirantes y plantearon la necesidad de revisar técnicamente el proceso.

Uno de estos estudios, elaborado por el analista J. E. Vázquez, comparó el comportamiento histórico de 122 entidades académicas de la UNAM entre 2021 y 2025 frente a los resultados de 2026 y detectó un incremento inusual en la tasa de aceptación.

Por su parte, el científico de datos Gerardo Guerrero realizó un análisis en el que planteó la posible presencia de una subpoblación de aspirantes con desempeños atípicos durante la prueba a distancia y estimó que alrededor de cinco mil jóvenes con perfiles competitivos pudieron haber quedado fuera respecto de las tendencias históricas.

En paralelo, comenzaron a multiplicarse en foros y redes sociales testimonios de aspirantes que aseguraban haber observado o participado en prácticas que habrían vulnerado las reglas del examen, desde el uso de herramientas externas hasta posibles mecanismos para evadir la supervisión remota. Estas publicaciones alimentaron las dudas sobre la capacidad de los sistemas de vigilancia a distancia para garantizar la integridad de la prueba.

En ese contexto Excélsior documentó historias de aspirantes que permitieron dimensionar el impacto del proceso. Uno de los casos fue el de Orión Judá, quien obtuvo 115 aciertos de 120 posibles y no logró ingresar a Medicina en la FES Zaragoza, donde la línea de corte se ubicó en 117 aciertos.

Rectoría de la UNAM.

Expertos cuestionan la validez del concurso y plantean una nueva aplicación presencial

Los cuestionamientos sobre el proceso de admisión también llegaron desde especialistas en evaluación educativa y académicos de la propia Universidad, quienes advirtieron que el comportamiento de los resultados requería una revisión de fondo para determinar si el concurso mantuvo la certeza necesaria.

Eduardo Backhoff Escudero, especialista en evaluación educativa planteó como hipótesis una posible intervención externa durante el proceso y advirtió que podría tratarse de un fraude orquestado que, de comprobarse, comprometería la validez del concurso.

Ante esa incertidumbre, Imanol Ordorika, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, consideró que repetir el examen presencial sería la vía para recuperar la credibilidad del proceso de ingreso.

La revisión técnica y el cambio en el calendario

Ante el aumento de cuestionamientos, el rector Leonardo Lomelí Vanegas anunció la creación de una Comisión Técnica multidisciplinaria para revisar el desarrollo del concurso de selección.

Hasta ahora, la UNAM no ha informado que los resultados del concurso hayan sido anulados ni que el examen vaya a repetirse. Tampoco ha precisado cuáles podrían ser los alcances de la revisión que realizará la Comisión Técnica ni qué determinaciones podrían derivarse de sus conclusiones.

Sin embargo, la suspensión de las inscripciones modifica el calendario previsto y deja pendiente la definición sobre la continuidad del ingreso para la generación 2026-2027.

La Universidad indicó que informará oportunamente, a través de sus medios oficiales, las determinaciones que adopten las autoridades universitarias competentes respecto de la continuidad del proceso de ingreso.

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