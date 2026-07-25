Yanga lucha contra el olvido y la negligencia institucional

En la cuna de la libertad americana, la negligencia institucional ha provocado que la historia de Yanga se diluya entre promesas millonarias.

Este 25 de julio, mientras el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, una fecha nacida en 1992 para visibilizar la lucha contra el racismo y el sexismo, en las calles de Yanga la efeméride se vive como cualquier otro día.

Para Roxana Sánchez Morales, habitante de esta región de Veracruz, la justicia social prometida desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha llegado, literalmente, a cuentagotas.

Las calles siguen en muy mal estado, bien feas, sin pavimentación”, sentenció en entrevista con Excélsior.

A pesar de que dijo sentirse orgullosa de lo que representa ser de Yanga, aseguró que para ellos ha sido casi imposible apropiarse de su identidad afromexicana, pues existía un silencio educativo que invisibilizó su raíz.

Roxana recordó con claridad que no fue sino hasta hace poco más de 15 años que la verdadera historia del municipio comenzó a “destaparse” en las pocas escuelas de la zona.

Antes de esto, apuntó, el sistema educativo local prefería hablar de los dioses aztecas en las pirámides de Palmillas que del cimarronaje de Gaspar Yanga; se enseñaba a admirar piedras prehispánicas mientras se ignoraba la sangre africana que corría por las venas del pueblo.

“Es lo que nos contaba el historiador que nos decía de las pirámides… No nos habían hablado de la historia de Yanga... No sabían de la historia de Yanga ni de nada de eso”, afirmó.

Ahora, esa identidad afromexicana reconocida incluso constitucionalmente apenas en 2019, se ha convertido en la llave de acceso a recursos públicos que antes eran sistemáticamente negados.

De acuerdo con los registros oficiales, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum entregó más de mil 418 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM) específicamente para Veracruz.

Especial

Este fondo, que Sheinbaum bautizó como un “presupuesto para siempre”, busca romper el modelo de administraciones pasadas donde el apoyo era discrecional; sin embargo, Roxana sentenció que en Yanga apenas logran ver un poco de esa inversión.

Y es que a pesar de que el FAISPIAM supera los 12 mil millones de pesos, en Yanga sólo se han gestionado apenas 3 millones para la pavimentación de una calle, y se espera una cifra similar para las que faltan.

Esta disparidad entre los fondos disponibles y los aplicados podría relacionarse con limitaciones estructurales y administrativas.

Con una población de apenas 17 mil 902 habitantes, Yanga enfrenta una baja recaudación local que reduce su presupuesto de egresos en comparación con zonas industrializadas, generando una dependencia casi total de las participaciones federales.

A este escenario se suman obstáculos burocráticos internos reportados por los pobladores, como constantes ausencias de autoridades en las oficinas municipales, un factor que retrasa la tramitología necesaria para validar proyectos y frena el acceso a las bolsas concursables del estado y la federación.

Turismo de temporada en Yanga

Pese a los recursos federales, la sensación de abandono institucional persiste en la zona agrícola de Yanga, a la que Rocío Nahle no ha visitado desde abril de 2024, antes de que ganara las elecciones para la gubernatura.

La gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nahle, planteó ayudar a los municipios a cambio de una revisión exhausta. Especial

Rocío Nahle nunca ha venido... López Obrador sí vino, pero ella nunca ha venido”, lamentó Roxana, subrayando la desconexión entre la política estatal y la realidad del municipio que le dio el triunfo a su partido.

Incluso, reconoció que pareciera que Yanga sólo les interesa en ocasiones para intentar demostrar un supuesto apoyo a la comunidad.

“Es como una temporada… vienen personajes de África, el rey de no sé dónde, pero ya después de agosto se les olvida”, denunció.

Roxana se refiere al carnaval de agosto, un momento de euforia donde extranjeros visitan el municipio para rendir tributo a la estatua de Gaspar Yanga, pero que al terminar dejan la comunidad en un estancamiento donde el turismo “no evoluciona” y el racismo interno, aunque a la baja, sigue siendo una cicatriz abierta en localidades como Mata Clara y El Mirador.

Gaspar Yanga, libertador, América, pintura, historia. Foto: Karla Carrión

El contraste se puede medir con las cifras. Según Adelfo Regino Montes, director del INPI, la inversión social total para estas comunidades alcanzó este año los 56 mil millones de pesos a nivel nacional, atendiendo por primera vez a 100% de los hogares en municipios con presencia afrodescendiente.

Para el ejercicio fiscal 2026, el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI) tiene proyectado un presupuesto de mil 678 millones de pesos, con una partida de 753 millones destinada sólo a la infraestructura básica y caminos artesanales.

Mujeres=vanguardia

En este Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, resalta que las nuevas reglas del PROBIPI y el FAISPIAM ponen el presupuesto en manos de mujeres tesoreras, en un intento por reconocer el rol histórico en la vida comunitaria.

No obstante, para Roxana, la lucha sigue siendo por la comunicación y el reconocimiento real.

A mí sí me da mucho orgullo ser del primer pueblo libre de América... pero falta comunicación, que nos den más a conocer”, dijo.

Mientras tanto, en las juntas del parque a las que Roxana asiste cuando la llaman, las mujeres continúan tomando acuerdos, esperando que la próxima temporada de carnaval traiga algo más que reyes africanos.

A pesar de esta desconexión, el gobierno del estado ha implementado un esquema financiero diseñado para eliminar la deuda histórica de los municipios de Veracruz, incluido Yanga, con la intención de que libere recursos públicos hacia obras directas en sus localidades, aunque para capitalizarla, debe seguir las reglas que dicte el gobierno.