Industria de Veracruz: Alertan riesgo para el azúcar por plaga

La producción de azúcar correspondiente a la zafra 2026-2027 enfrenta un riesgo crítico en Veracruz debido a una doble plaga que azota los cultivos: el gusano barrenador y el hongo fusarium.

La combinación de ambos organismos ha provocado el desplome del rendimiento en campo y amenaza con dejar a México sin la capacidad para cubrir su demanda interna y sus compromisos de exportación con Estados Unidos, advirtieron industriales del sector.

El vicepresidente de la Región Golfo de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Ángel Hernández Cázarez, lanzó una alerta sobre la gravedad de la situación en los cañales.

Estamos metiendo más bagazo que jugo a los ingenios. ¿Ven esos camiones llenos de caña? Pues lamentablemente una gran parte estaban secos”, apuntó.

El mecanismo de afectación es directo: el gusano perfora el tallo de la caña, abriendo paso al hongo fusarium, el cual seca la planta y reduce drásticamente el contenido de sacarosa.

Esta problemática obligó a diversos ingenios a extender su periodo de molienda hasta mayo, mientras que plantas como La Gloria, en Úrsulo Galván, tuvieron que suspender operaciones por el desabasto de materia prima.

Hernández Cázarez recordó que recientemente el Gobierno federal anunció que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyecta una demanda de un millón 52 mil toneladas de azúcar mexicana para el próximo ciclo.

Esto representaría la recuperación del acceso del endulzante nacional al mercado estadunidense tras las caídas registradas en años anteriores.

Ante este panorama, urgió a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca estatal a implementar acciones de control y erradicación, similares a los programas aplicados en las zonas cafetaleras.

El directivo advirtió que, de no intervenir de inmediato, Veracruz, líder nacional en producción cañera, perderá hectáreas completas, lo que comprometerá la estabilidad de la cadena productiva.

La crisis fitosanitaria también condiciona la eventual reactivación de los cuatro ingenios que permanecen cerrados en la entidad, pues los industriales coinciden en que sin control de plagas, inversión y administración eficiente no hay condiciones para su retorno.

*mcam