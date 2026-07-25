Creadores de contenidos promovieron mano negra

Cuando llegó mayo las redes sociales se llenaron de usuarios ávidos por lucrar con la desesperación por pasar el examen de ingreso a la UNAM. Casi 160 mil estudiantes fueron evaluados de manera virtual por primera vez. Las posibilidades para engañar al software eran varias. Sólo bastaba entrar a redes sociales, buscar en el navegador “trampa examen UNAM” y listo, aparecían las respuestas de la prueba.

Los resultados de los exámenes fueron excepcionales. El promedio histórico de aciertos rondaba los 60, este año fue de 78.

El año pasado hubo cuatro exámenes perfectos entre más de 150 mil aspirantes, este año sólo en la carrera de medicina hubo nueva pruebas sin un solo error. Los expertos señalan que miles de estudiantes pudieron hacer trampa gracias a la virtualidad.

Los aspirantes entraron a la prueba virtual a través de la plataforma llamada LockDown Browser. Los aplicantes debían mantener cámara y micrófono prendidos en todo momento. Cuando concluyó el test, la UNAM informó la cancelación de 2% de las evaluaciones por irregularidades.

La principal oferta en internet era disponer de ayuda en tiempo real. Había quienes se contrataban para ir a las casas de los aspirantes y ayudarles desde ahí, según documentó Imagen Noticias, con Nacho Lozano. En TikTok el usuario

@tehagotuexamen, ofrecía sus servicios de esta manera “Si tú quieres que hagamos tu examen, sobre todo en licenciaturas de alta demanda como medicina y derecho, puedes mandarnos mensaje, respondemos el examen en tiempo real”.

El creador de contenido llamado High Failure, con más de 20 mil seguidores en TikTok, publicó un video diciendo: El examen es un trámite, así como cuando vas a sacar una tarjeta de crédito. Haz lo que tengas que hacer para pasar el examen, es un trámite; si necesitas hacer trampa, haz trampa”.

High Failure mostró una forma de hacer trampa sin ser detectado. Van a comprar una webcam 360 grados y la van a voltear 180 grados. La cámara los estará enfocando a ustedes como aspirantes, pero en realidad la persona que contrataron para hacer el examen está enfrente de la computadora”, recomendó.

En TikTok y Facebook hubo decenas de perfiles dedicados a la filtración de respuestas.