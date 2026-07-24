Escala crisis por examen: la UNAM suspende inscripciones de nuevo ingreso a licenciatura 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció una pausa en las etapas administrativas de ingreso a licenciatura para el periodo académico 2026-2027/1.

La medida frena, por el momento, la entrega de documentación e inscripciones formales que estaban calendarizadas para dar inicio a partir del lunes 27 de julio.

Durante esta semana, Excélsior dio a conocer que, tras la publicación de los resultados del examen de admisión a distancia, algunos especialistas y aspirantes señalaron cambios inusuales en los puntajes de ingreso de determinadas carreras.

Uno de los casos que generó mayor atención fue Medicina en Ciudad Universitaria, donde la línea de corte alcanzó 117 aciertos de 120 posibles y dejó fuera a aspirantes con resultados de 115 o 116 aciertos, por ejemplo

La suspensión responde a la integración de un grupo de trabajo colegiado, ya que el rector Leonardo Lomelí Vanegas convocó a una Comisión Técnica integrada por expertas y expertos para someter a revisión integral las fases de aplicación y evaluación del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

La máxima casa de estudios precisó los ejes centrales de esta determinación:

Garantía procesal: Salvaguardar la certeza jurídica y operativa para cada uno de los participantes del concurso.

Salvaguardar la certeza jurídica y operativa para cada uno de los participantes del concurso. Apego normativo: Asegurar que las determinaciones de la institución se alineen de forma irrestricta a la Legislación Universitaria.

Asegurar que las determinaciones de la institución se alineen de forma irrestricta a la Legislación Universitaria. Igualdad de oportunidades: Resguardar el derecho de acceso a la educación superior bajo condiciones de plena equidad e imparcialidad.

La UNAM subrayó que el actuar institucional responde al compromiso histórico de ser referente de integridad académica, transparencia y respeto a la autonomía.

Las autoridades universitarias instaron a los aspirantes a mantenerse atentos a los canales de comunicación oficiales de la UNAM, a través de los cuales se dará a conocer de manera oportuna la reprogramación de las fechas para la entrega de documentos y la reanudación del proceso de inscripción en cuanto la Comisión Técnica entregue su informe.