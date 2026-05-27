UIF y CNBV emiten alerta por trata de personas durante el Mundial 2026

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron una alerta ante riesgos asociados con el lavado de dinero y otras actividades ilícitas relacionadas con la trata de personas, en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta alerta, se informó en un comunicado, se emite en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), a partir de análisis de riesgos y mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la trata de personas.

El alertamiento va dirigido a los sujetos obligados del sistema financiero, con el propósito de fortalecer la identificación, monitoreo y mitigación de esos riesgos, ante una importante movilidad de personas, recursos y actividades económicas generadas en eventos internacionales de este tipo.

Se indicó que, aunque representan oportunidades para el desarrollo económico y turístico, también pueden incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar o movilizar recursos asociados con actividades ilícitas.

La UIF y la CNBV emitieron la alerta para que los sujetos obligados fortalezcan sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos, ante posibles esquemas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, así como operaciones financieras que pudieran estar vinculadas con dichas conductas.

“El alertamiento promueve la adopción de medidas reforzadas de debida diligencia, el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y una mayor coordinación entre las instituciones financieras y las autoridades competentes para la detección oportuna de operaciones que pudieran representar riesgos para la integridad del sistema financiero, incluyendo mecanismos de intercambio de información y de canalización de reportes hacia las instancias competentes”, explicaron la UIF y la CNBV.

El instrumento forma parte de las acciones preventivas impulsadas por las autoridades financieras mexicanas con motivo de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y busca contribuir a la protección de las personas potencialmente vulnerables frente a redes de explotación y delincuencia organizada.

El documento permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del evento.