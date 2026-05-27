Por celos, señor mata a balazos a su pareja

Esta mañana, un señor de unos 50 años de edad asesinó a balazos a su pareja por un ataque de celos, al interior de su domicilio localizado en Zapotlanejo, Jalisco.

Los hechos tuvieron lugar en una vivienda ubicada en la calle González Gallo, en pleno centro del poblado de La Alaja, en el municipio de Zapotlanejo, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego durante la mañana.

Elementos de Seguridad y paramédicos arribaron a la zona donde localizaron el cuerpo de una mujer, de entre 35 a 40 años, con múltiples disparos de arma de fuego, entre ellos uno en el rostro.

En la misma escena fue localizado el agresor, un hombre de unos 50 años de edad, quien se encontraba inconsciente debido a que se disparó en la cabeza para quitarse la vida.

Aun con vida, el hombre fue trasladado de emergencia a la Cruz Roja en Zaplotanejo, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

El feminicida contaba con una orden de restricción con antecedentes de violencia de género. Autoridades abrieron una carpeta de investigación para conocer los motivos que desencadenaron la agresión que terminó con la vida de la víctima.

Elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco iniciaron las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio, mientras peritos forenses realizaron el levantamiento de los indicios para esclarecer completamente este crimen.

Vinculan a proceso a sujeto acusado de matar a su madre

Por JC Segundo

La Fiscalía del Estado de Jalisco obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de un hombre por su probable responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio en agravio de su propia madre.

Los hechos ocurrieron a mediados del presente mes de mayo en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Colinas de la Normal en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con las indagatorias, el pasado 13 de mayo se registró una discusión entre el imputado y la víctima.

Durante el suceso, el presunto agresor al parecer utilizó un arma punzocortante para lesionar de manera mortal a la víctima.

Elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, en su calidad de primeros respondientes, arribaron al sitio tras recibir el reporte del hecho.

Al ser informados de la situación, lograron la detención en flagrancia de Dan Felipe “N”, quien fue puesto a disposición inmediata del agente del Ministerio Público para la determinación de su situación jurídica.

El caso fue atraído por el personal de la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, activando de inmediato el protocolo correspondiente para el esclarecimiento del hecho bajo una perspectiva de género.

Mediante la debida integración de la carpeta de investigación, esta representación social allegó los datos de prueba suficientes que presumen la participación de Dan Felipe “N” en el ilícito.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y, tras valorar los argumentos vertidos por esta representación social, dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio.

Asimismo, como medida cautelar, el juzgador impuso la prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de un año, fijando un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.