Marina rescata a ballena varada en playa de Nayarit

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) rescataron y liberaron a un cetáceo que se encontraba en inmediaciones de la playa del poblado de Palmar de Cuautla, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, con la participación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Protección Civil del estado, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Red de Asistencia a Ballenas Enmalladas (RABEN) y la comunidad pesquera.

Esta acción se realizó tras recibir una llamada telefónica por parte del titular y encargado de despacho de la oficina de representación de la Profepa en Nayarit, quien informó sobre el hallazgo de un cetáceo varado cerca de la orilla, presentando un posible riesgo para el animal, así como para las embarcaciones y personas del área.

La institución naval exhortó a la población a no acercarse ni tener contacto con cualquier especie marina. Especial

De manera inmediata, personal de la Décima Zona Naval salió por vía terrestre y marítima hacia el lugar del hecho, estableciendo un perímetro de seguridad para evitar el contacto directo y reducir factores de estrés; asimismo, se procedió a realizar maniobras de apoyo y rescate para mantener con vida al ejemplar y devolverlo al mar, lo que se consiguió después de más de 24 horas de arduas maniobras.

La institución naval exhortó a la población a no acercarse ni tener contacto con cualquier especie marina y reportarla de inmediato a las autoridades correspondientes.