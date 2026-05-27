Mujer que mató a un hombre durante riña vecinal es vinculada a proceso

Elizabeth Marisol “N” fue vinculada a proceso por la muerte de un hombre ocurrida el 10 de febrero de 2025 en San Martín de las Flores en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco.

La mujer fue detenida recientemente mediante la cumplimentación de una orden de aprehensión y su caso se indaga por parte de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada.

Según se investiga, el día de los hechos se originó una riña entre varias personas en calles de la colonia San Martín de las Flores, quienes comenzaron a arrojar piedras.

La ahora vinculada, según se presume, disparó hacia el grupo de personas y hacia otros puntos de la colonia, impactando en la frente del hombre.

Aunque el hombre fue trasladado hasta una Cruz Verde para su atención médica, perdió la vida posteriormente a causa de un traumatismo craneoencefálico.

Tras imputarle los hechos, un juzgado calificó como suficientes los datos de prueba ofrecidos por esta representación social y resolvió vincularla a proceso por el delito de homicidio calificado en su modalidad de ventaja.

A solicitud del Ministerio Público, permanecerá en prisión preventiva oficiosa por dos años como medida cautelar, mientras que se fijaron tres meses con 15 días para el cierre de las investigaciones complementarias.

La Fiscalía de Jalisco señaló que realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.