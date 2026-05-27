Cinco funcionarios de Morelos son vinculados a proceso por extorsión y delincuencia organizada

Un juez de Control con sede en Sonora vinculó a proceso penal por delitos de extorsión y delincuencia organizada, a cinco funcionarios públicos presuntamente relacionados con el Cártel de Sinaloa que fueron detenidos en municipios del Estado de Morelos, como parte de la Operación Enjambre una estrategia lanzada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para detectar vínculos entre servidores públicos, mandos policiacos y grupos delincuenciales.

Desde el martes comenzó la audiencia que duró más de 24 horas en contra del presidente municipal de Atlatlahucan, el exalcalde de Yecapixtla y tres funcionarios de Cuautla, a quienes el ministerio público federal de la Fiscalía General de la República los acusa por reunirse con Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”, líder regional del Cártel de Sinaloa, quien aliado con el Cártel Unión de Tepito creó el grupo denominado ‘La Empresa’, para infiltrar a por lo menos ocho ayuntamientos de la zona oriente del estado de Morelos, entre los que se encuentran Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahuacan.

Los funcionarios que este miércoles fueron vinculados a proceso son: Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan; Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla; Horacio “N”, secretario municipal de Cuautla y exaspirante a la alcaldía por el PRI; Pablo Adrián “N”, empresario y oficial mayor de Cuautla; y Jonathan “N”, tesorero de Cuautla.

El juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Hermosillo, Sonora, Edgar Alejandro Domínguez Villapudua, vinculó a proceso a los funcionarios imputados, dictó prisión preventiva oficiosa y concedió 15 días para la investigación complementaria, fijando como fecha para una próxima audiencia del caso el próximo 11 de junio.

Los Agentes del Ministerio Público de la FGR solicitaron al juzgador hasta 6 meses para la investigación complementaria, argumentando que al arrestar a los funcionarios, les decomisaron más de 20 teléfonos que tendrán que ser procesados por peritos en telecomunicaciones para obtener más datos de prueba para el expediente judicial.

En la audiencia, el juez mencionó que a los funcionarios públicos se les está investigando por presuntamente brindar apoyo institucional al grupo delictivo denominado ‘La Empresa’, donde Jupiter Araujo Bernard, alias ‘el Barbas’, supuestamente se le facilitó el nombrar a directores de dependencias municipales que le facilitaran la operación del cobro de piso, extorsión, secuestro, asesinatos y delitos contra la salud.

Los funcionarios permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Hermosillo 11, un penal de máxima seguridad enclavado en el desierto de Sonora a más de 2 mil kilómetros de Morelos.