Adolescente muere tras desvanecerse dentro de su casa en Nuevo León

Una adolescente de tan solo 14 años fue localizada inconsciente al interior de un domicilio en la colonia Luis Echeverría en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados este miércoles alrededor de las 14:00 horas en una vivienda ubicada sobre la Primera Avenida de la referida colonia, donde familiares y vecinos solicitaron apoyo de emergencia tras encontrar a la menor tendida en el suelo de la sala sin signos de vida.

De acuerdo con el reporte, al arribo de los rescatistas una vecina ya realizaba maniobras de reanimación cardiopulmonar para intentar auxiliar a la adolescente, identificada como Melani Itzel Martínez Mendoza.

Posteriormente, personal de auxilio continuó con las labores de resucitación efectuando un total de seis ciclos de RCP, sin embargo, la menor no respondió a las maniobras.

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte y los antecedentes de enfermedades de la adolescente.

De acuerdo a ABC Noticias, el caso quedó a cargo de las diligencias ministeriales que permitirán establecer las causas de su fallecimiento.