UE y Sonora estrechan vínculos comerciales

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, recibió a una delegación de 15 embajadores y funcionarios de la Unión Europea.

En el encuentro, el mandatario estatal destacó que la visita de representantes diplomáticos confirma la confianza internacional en el estado como un destino estratégico para la inversión, innovación, comercio internacional y desarrollo sostenible.

Esto, gracias al resultado de la visión de largo plazo que Sonora promueve a través del Plan Sonora de Energía Sostenible, fortaleciendo la competitividad y el crecimiento de la entidad.

Así, la entidad se convierte en la primera en recibir a una delegación del continente tras la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.

Que Sonora sea la primera entidad visitada por los embajadores europeos después de la firma de este histórico acuerdo confirma el papel estratégico que nuestro estado tiene en la construcción de nuevas oportunidades de desarrollo, inversión e innovación para México”, expresó.

Como parte de la agenda, la delegación visitará el Puerto de Guaymas para constatar su potencial como plataforma logística de alcance internacional, capaz de fortalecer las cadenas de suministro y ampliar los vínculos comerciales entre ambas partes. Asimismo, se desarrollará un encuentro con jóvenes universitarios.

*mcam