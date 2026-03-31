UAG reafirma excelencia académica con 28 nuevos RVOES

Estos programas fueron validados por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) y comenzarán a impartirse en septiembre de este año, todos alineados a las exigencias globales y tecnológicas actuales con visión de futuro.

Cabe señalar que esos RVOES son parte de la responsabilidad de la UAG de ofrecer una educación de excelencia, con programas reconocidos y que formen a los estudiantes con visión global.

El anuncio se realizó en una rueda de prensa realizada en la SICyT, encabezada por la titular de la dependencia estatal, Fanny Guadalupe Valdivia Márquez; y el rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes, quien también agradeció a la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, y al Gobierno del Estado, "por trabajar en la validación de estos programas en conjunto con la comunidad universitaria y en favor de la educación, pues como decía el Licenciado Antonio Leaño Álvarez del Castillo: `México será en el futuro lo que sea su educación´", señaló el rector.

El Dr. Alfonso Petersen Farah, vicerrector académico y de Ciencias de la Salud de la UAG, refirió que esta institución constantemente realiza la actualización de sus programas educativos, ya que los avances de la sociedad así lo requieren.

Por ello destacó que 5 de los programas que fueron validados son los de Doble Titulación, los cuales están diseñados con ASU, la Universidad #1 en innovación de los Estados Unidos y una de las más innovadoras del mundo.

Estos nuevos programas permitirán a los estudiantes cursar una parte de su educación en la UAG y la última en ASU, ya sea en línea o presencial, y así obtener un título con validez en México y otro válido en Estados Unidos.

Además, los 23 programas que recibieron su actualización ofrecen una formación apegada al dinamismo actual, como la irrupción de la inteligencia artificial.

Por su parte, Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, titular de la SICyT, destacó que los programas educativos que recibieron el registro contribuirán, con la formación de talento, al ecosistema de innovación y al desarrollo económico de Jalisco.

La funcionaria estatal explicó que en estos 28 programas la UAG ha incorporado la ciencia, tecnología e innovación como un pilar estratégico en la formación del talento.

"Eso verdaderamente es algo digno de reconocerse, de manifestarlo a todo el país. Que se sepa que en Jalisco estamos trabajando muy de la mano la academia, el gobierno y las industrias para generar mejores oportunidades para los jóvenes a través de la educación y mejor crecimiento para todo el estado trabajando en equipo", dijo la secretaria.