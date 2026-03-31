Marco Ramírez, fundador de EIDOS Arquitectura y Grupo Origen, impulsa proyectos arquitectónicos en México

La firma trabaja desde las primeras etapas de planeación de los proyectos, colaborando con desarrolladores, inversionistas y equipos multidisciplinarios en la definición conceptual, arquitectónica y estratégica de los desarrollos.

Además de su actividad como arquitecto, Marco Ramírez impulsa proyectos de desarrollo inmobiliario de manera integral a través de Grupo Origen, una plataforma enfocada en la creación de desarrollos con visión de largo plazo, integración urbana y respeto por el entorno natural.

El enfoque de trabajo de EIDOS y Grupo Origen busca integrar arquitectura, planeación urbana y desarrollo inmobiliario, con una visión sustentable y consciente del impacto que los proyectos tienen sobre el territorio donde se desarrollan.

Dentro de este proceso, el diseño arquitectónico considera factores como el clima, la orientación de los edificios, la relación entre espacios interiores y exteriores, así como la integración del proyecto con el paisaje y la estructura urbana existente.

Además del diseño de los edificios, la firma participa en la definición de elementos que construyen la identidad de cada desarrollo, incluyendo la configuración de áreas comunes, la distribución de las unidades residenciales y la selección de materiales arquitectónicos.

Impulsando el desarrollo social comunitario

Marco Ramírez, EIDOS Arquitectura y Grupo Origen también están comprometidos con el desarrollo social comunitario en los entornos donde se llevan a cabo los proyectos. A través de su enfoque integral, buscan no solo mejorar la infraestructura urbana, sino también generar un impacto positivo en las comunidades, promoviendo la creación de espacios que fomenten la cohesión social y el bienestar de los residentes.

A través de su participación en distintos proyectos inmobiliarios, Marco Ramírez, EIDOS Arquitectura y Grupo Origen continúan desarrollando iniciativas que combinan arquitectura contemporánea, planeación y desarrollo inmobiliario, contribuyendo a la creación de proyectos residenciales que buscan integrarse de manera armónica con su entorno y generar valor urbano a largo plazo.