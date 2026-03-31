Acura celebra 40 años de ingeniería de precisión y alto desempeño

En la década de 1980, American Honda identificó una oportunidad en un mercado muy competitivo. Los vehículos en el segmento de gama alta no encajaban con la imagen de Honda, por lo que se creó una nueva división enfocada en lujo y desempeño, anunciada oficialmente el 1 de abril de 1984, junto con la decisión de comercializar vehículos de lujo. Ese mismo año, American Honda encargó a la firma NameLab, el desarrollo de un nombre que reflejara los conceptos clave de la nueva marca: precisión y calidad. Así nació "Acura", derivado de la raíz latina "acu", que significa afilado o preciso.

La idea de lanzar la primera marca japonesa de vehículos de lujo en el mundo era una apuesta arriesgada; sin embargo, Honda había demostrado éxito al desafiar lo establecido. La apuesta de Acura tuvo una respuesta inmediata, gracias a su combinación de innovación y placer de conducción. En su primer año, amplió su red de distribuidores de 60 a 150 y un año después, se convirtió en la marca de importación de lujo y alto rendimiento más vendida en Estados Unidos.

Para diferenciar Acura de Honda, se desarrollaron concesionarios independientes, iniciando en Los Ángeles, Nueva York y Seattle, caracterizados por un servicio al cliente excepcional. Acura alcanzó el primer puesto en el Índice de Satisfacción del Cliente de J.D. Power and Associates durante sus primeros cuatro años, logrando las puntuaciones más altas en la historia de la encuesta.

En 1990, Acura sorprendió al mundo con el lanzamiento del NSX, un superdeportivo exótico de motor central, fabricado a mano, que redefinió los niveles de desempeño, refinamiento y manejo. El NSX, un escaparate rodante de destreza técnica desarrollado en colaboración de la leyenda de la Fórmula 1 Ayrton Senna.

En el Centro de Desarrollo Automotriz de Norteamérica (ADC), durante las últimas tres décadas, los colaboradores de Honda han liderado la ingeniería y el diseño de los vehículos Acura. Acura MDX fue la primera SUV de lujo en incluir de serie una tercera fila de asientos y fue nombrada SUV del Año en 2001. Posteriormente llegó el TL de tercera generación, el sedán Acura más vendido de todos los tiempos; el TLX con tracción en las cuatro ruedas; la galardonada tercera generación de RDX; y la segunda generación del NSX, todos diseñados y fabricados en Norteamérica con piezas de origen nacional e internacional.

Acura ha dado a conocer una nueva dirección que marcará el rumbo hacia el futuro, al confirmar su primer sistema de propulsión híbrido-eléctrico de dos motores, que equipará la cuarta generación de Acura RDX, y también ha compartido una imagen preliminar de la nueva SUV compacta que se encuentra en desarrollo y que lidera la estrategia de la marca de centrarse en una combinación de modelos de gasolina e híbridos-eléctricos para satisfacer las necesidades de los clientes de Acura.