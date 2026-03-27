U.S. Polo Assn. lanza una campaña mundial de camisetas de polo: "Un icono nacido del juego"

La campaña mundial es un poderoso homenaje a los auténticos orígenes deportivos de la icónica camiseta de polo y a su evolución hasta convertirse en uno de los elementos de estilo más perdurables del mundo.

El origen del polo se remonta a los campos de polo, definidos por el movimiento, la competición y el espíritu del juego del que toma su nombre. Desde sus inicios, el polo se diseñó con un propósito, para ser lucido por jugadores que buscaban rendir al máximo en los campos de polo. Hoy, U.S. Polo Assn. rinde homenaje a este clásico atemporal, no solo como prenda de moda, sino como un icono nacido del deporte y transmitido a través de generaciones de jugadores y consumidores de todo el mundo.

El polo es una de las prendas básicas más emblemáticas, con más de 100 años de historia, que destaca por su fusión única de deporte y estilo. Diseñado originalmente con tejido piqué transpirable, un cuello suave y una confección ligera para satisfacer las exigencias de los deportes de competición, ha evolucionado hasta convertirse en una prenda básica atemporal, ideal para la elegancia informal y la ropa de ocio. El origen del polo se remonta a los jugadores de polo, quienes lo crearon por necesidad para practicar este deporte. Los jugadores de polo modificaron las camisas de algodón de manga larga para soportar mejor el calor, el movimiento y el viento durante el juego. Estas adaptaciones funcionales, impulsadas por el deporte, representan la forma más primitiva de lo que más tarde se convertiría en el polo. A principios del siglo XX, los jugadores de polo contribuyeron a formalizar estos elementos funcionales a medida que el deporte ganaba popularidad, reforzando así el vínculo de la prenda con el deporte y su diseño funcional.

Con el paso de los años, el polo se convirtió en una pieza fundamental de la ropa deportiva informal en todo el mundo, simbolizando el estilo preppy, la cultura del ocio de lujo y el athleisure contemporáneo, pasando con naturalidad de los campos de polo a los campus universitarios y las salas de juntas. Su adaptabilidad perdurable queda demostrada por las distintas reinvenciones a lo largo de las décadas; la capacidad de evolucionar ha garantizado la relevancia duradera y el significado cultural del polo.

Como marca deportiva oficial de la USPA, fundada en 1890 y uno de los organismos reguladores del deporte más antiguos de Estados Unidos, U.S. Polo Assn. ocupa un lugar auténtico en la historia del polo.

"El ADN del polo está profundamente arraigado en el deporte que lo inspiró", afirmó J. Michael Prince, presidente y director ejecutivo de USPA Global, la empresa que gestiona y comercializa la marca global U.S. Polo Assn., valorada en miles de millones de dólares.

"La camiseta polo se diseñó para el deporte con una función concreta en el campo, pero también es lo que me pongo fuera del campo para salir a cenar o pasar el rato con amigos y familiares", afirmó Nico Escobar, embajador global de la marca U.S. Polo Assn. y jugador profesional de polo estadounidense de 6 goles. "Me encanta que U.S. Polo Assn. comprenda tanto el aspecto del rendimiento como la forma en que el polo encaja en la vida cotidiana".

"La auténtica conexión de U.S. Polo Assn. con el deporte y la forma en que apoya el polo en todo el mundo es la razón por la que lo llevo, tanto dentro como fuera del campo", añade Escobar.

Lanzamiento global: "Un icono nacido del juego"

Con su lanzamiento global en 190 países en la primavera de 2026, "Un icono nacido del juego" cobrará vida a través de una presencia coordinada y multicanal diseñada para que la camiseta de polo de U.S. Polo Assn. sea inconfundiblemente visible allá donde los consumidores interactúen con la marca inspirada en el deporte. En las tiendas, las zonas dedicadas a los polos, incluyendo las emblemáticas paredes de polos de la marca, los escaparates y los elementos de merchandising visual, destacarán toda la gama de estilos mediante combinaciones de colores llamativos, una categorización clara y carteles de la campaña con el eslogan como eje central.

Tanto en la publicidad exterior como en la impresa, las imágenes protagonistas tomadas in situ devuelven el polo al campo, reforzando su auténtico vínculo con el deporte, mientras que las campañas en medios digitales y redes sociales amplían la historia a través de contenidos breves y narrativas globales. En conjunto, estos puntos de contacto crean una expresión coherente y envolvente del polo como auténtico icono arraigado en el deporte, pero relevante para la vida cotidiana.

Además, "Un icono nacido del juego" se lanza en torno a dos de los eventos más importantes de este deporte en Estados Unidos: la prestigiosa USPA Gold Cup® y uno de los torneos más competitivos del mundo, el U.S. Open Polo Championship®, que concluye con la final del campeonato el 26 de abril.

"Un icono nacido del juego trata de asumir nuestra identidad y contarla con valentía a escala global", afirma Stefanie Coroalles, vicepresidenta de Marketing Global de Marca. "La campaña global de la camiseta polo aúna tradición, producto y expresión personal, mostrando cómo la camiseta polo pasa con naturalidad del deporte a la vida cotidiana".

La ropa y los accesorios de U.S. Polo Assn. están disponibles en las tiendas de U.S. Polo Assn. y en línea en uspoloassnglobal.com.