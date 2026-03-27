Fiscalía de Baja California captura a líderes del “Cártel Inmobiliario” en Tijuana

Marco Nájera

La Fiscalía General del Estado de Baja California logró la captura de dos presuntos líderes de una célula delictiva denominada “Cártel inmobiliario”, lo anterior durante dos operativos en Tijuana en los cuales se aseguraron 50 unidades habitacionales.

De acuerdo con información de la propiedad dependencia, encabezada por la doctora María Elena Andrade Ramírez, con esto se logró la desarticulación de este grupo criminal. En ese sentido, los imputados, identificados como Cristian Pablo ‘N’ y Emmanuel Aurelio ‘N’, fueron detenidos por las autoridades.

Ambos contaban con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de extorsión agravada, despojo y asociación delictuosa. Fue a través de labores de seguimiento, coordinadas por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) que se logró la captura de ambos objetivos; en el caso de Cristian Pablo ‘N’, fue localizado y detenido a las 13:30 horas en un domicilio ubicado en la calle Paseo Mil Cumbres, en la colonia Cumbres de Juárez; mientras que Emmanuel Aurelio fue capturado en otro operativo, que se realizó de manera simultánea, pero en la calle Sánchez Taboada en la colonia Revolución.

De acuerdo con la carpeta de investigación, estas dos personas presuntamente están relacionadas con delitos como apropiación violenta de 50 unidades habitacionales, las cuales están ubicadas en las calles Alta mar y Baja mar, del fraccionamiento Laderas del Mar segunda sección, en Playas de Tijuana.

De acuerdo con la fiscalía local, el modus operandi de este grupo delictivo consistía en el arribo de sujetos armados a bordo de diversos vehículos para desalojar de manera ilegal a los ocupantes y apoderarse de los predios y los inmuebles.

Por lo anterior y en respuesta a estos actos, agentes investigadores procedieron al aseguramiento de las viviendas vinculadas al caso para restituir el Estado de derecho. Con esas acciones la fiscalía local sigue las instrucciones de la fiscal general doctora María Elena Andrade Ramírez para combatir con firmeza los delitos que vulneran el patrimonio y la tranquilidad de las familias en Baja California.