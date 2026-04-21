Turistas se salvan de caer al abismo en Hidalgo

Una camioneta que trasladaba a un grupo de turistas registró una falla en el sistema de frenos mientras circulaba por una carretera con pendientes y curvas pronunciadas rumbo a las grutas de Xajhá, en el municipio de Zimapán.

El incidente ocurrió en un tramo cercano a un mirador, antes de la zona de campamento. Según reportes de los pasajeros, la unidad descendió sin control durante varios metros hasta quedar detenida al borde de un barranco, tras atorarse entre rocas.

En el vehículo viajaban aproximadamente 15 personas. No se reportaron lesionados.

De acuerdo con testimonios, el servicio de transporte fue contratado con prestadores locales por un costo de 450 pesos por persona, el cual incluía el traslado y el acceso al sitio turístico. Tras lo ocurrido, los usuarios señalaron posibles deficiencias en las condiciones mecánicas de la unidad.

El hecho no dejó víctimas; sin embargo, los pasajeros consideraron que el incidente evidencia la necesidad de revisar las condiciones de seguridad del transporte que opera en la zona.