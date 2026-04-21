A pesar de época de estiaje, sequía sólo afecta al 12.3% del territorio nacional

Sorpresivamente el territorio nacional sumó su cuarta quincena consecutiva con recuperación en las áreas con sequía, a pesar de que entramos de lleno a la época de estiaje, al reportar 87.7 por ciento de la superficie de la República Mexicana sin afectación.

El Monitor de Sequía de México, elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con fecha al 15 de abril de 2026, establece que sólo 12.3 del país tiene impactos por la falta de lluvias y escurrimientos.

El reporte destacó que durante la primera quincena de abril, la interacción de diversos sistemas meteorológicos, como frentes fríos, la corriente en chorro subtropical, canales de baja presión, vaguadas en altura y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México, ocasionó lluvias por arriba del promedio climatológico en gran parte del territorio nacional, principalmente en las regiones noreste y oriente.

Estas lluvias favorecieron la disminución de áreas con sequía de moderada a excepcional (D1 a D4) en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de la eliminación de la sequía severa (D2) en el norte de la Península de Yucatán", puntualizó.

El SMN, indicó que, en contraste, se registraron precipitaciones por debajo de lo normal en el noroeste y occidente del país, lo que propició el incremento de la sequía moderada y severa (D1 y D2) en el norte de Sonora, así como el desarrollo de condiciones anormalmente secas (D0) en Sinaloa, Nayarit y la zona limítrofe entre Jalisco y Zacatecas.

El informe precisó que 8.0 por ciento del territorio nacional se encuentra anormalmente seco (D0), 2.4 por ciento tiene sequía moderada (D1), 1.2 por ciento con sequía severa (D2), 0.6 por ciento sequía extrema (D3) y 0.1 por ciento sequía excepcional (D4).

Según el Monitor de Sequía de México, el estado con mayor número de municipios afectados es Coahuila con 42.1 por ciento, seguido por Tamaulipas con el 23.3 por ciento, Nuevo León 21.6 por ciento, Sinaloa 20 por ciento y Sonora 11.1 por ciento.

Cutzamala tiene 74% de llenado

El Sistema Cutzamala mantiene su buena racha, impulsado por la histórica temporada de lluvias registrada en 2025, que lo mantiene con sus mejores números de los últimos siete años, para estas fechas, con un almacenamiento total de 581.89 millones de metros cúbicos de agua disponible, equivalente a 74.4 por ciento.

De acuerdo a datos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), en la última semana, el Sistema Cutzamala retrocedió 10.54 millones de metros cúbicos de agua, debido a las extracciones para el consumo humano y el riego agrícola.

La Presa Valle de Bravo tiene 81% de llenado

A la fecha, la Presa Valle de Bravo, ubicada en el Estado de México, reporta 81.6 por ciento de llenado, la Presa Villa Victoria, también en territorio mexiquense, cuenta con 73.2 por ciento y la Presa El Bosque, localizada en Zitácuaro, Michoacán, tiene 61.4 por ciento.

Cabe recordar que desde el pasado 25 de febrero, el Sistema Cutzamala aumentó a más de 15 mil litros por segundo, el bombeo de agua potable al Valle de México, con el fin de enfrentar la época de estiaje, lo que se mantendrá por lo menos hasta el próximo 31 de junio.

jcp