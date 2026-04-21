Niegan habitantes de Tlapa que asesino de Teotihuacán sea originario de ese lugar

Habitantes del municipio de Tlapa, región de la montaña en Guerrero, negaron tajantemente que el asesino de Teotihuacán sea originario de ese municipio.

Sin embargo, reconocieron que sí estuvo viviendo un tiempo en esa ciudad, no saben si con algún familiar o un amigo, aunque nunca provocó problemas.

Pidieron a las autoridades ser cautelosas con sus declaraciones, pues este tipo de afirmaciones puede generar algún efecto negativo hacia la población local.

Y no es justo porque “los guerrerenses somos gente trabajadora y honesta”, afirmaron personas entrevistadas.

De acuerdo con versiones de pobladores de Tlapa que fueron entrevistados vía telefónica, el individuo no era originario de Tlapa, sino del Estado de México o Ciudad de México, y únicamente habría residido temporalmente en la localidad, por lo que consideran incorrecto vincular a la comunidad con los hechos.

Por lo que reiteraron a las autoridades evitar difundir información falsa que afecte la imagen del municipio y de sus habitantes.

La ciudad de Tlapa es una comunidad pequeña y muy cerrada y en ella la mayoría de las familias se conocen.

Catean habitación del asesino

Como parte del operativo desplegado tras la tragedia, agentes de la Fiscalía mexiquense ubicaron y catearon una habitación en un hotel cercano a la zona de las pirámides, donde Jasso se hospedó previo al ataque.

Entre los primeros hallazgos, las autoridades encontraron objetos que apuntan a una construcción ideológica del agresor.

Destacó un libro de su presunta autoría, el cual habría sido escrito exclusivamente para quienes él denominaba “seres superiores”.

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JCS