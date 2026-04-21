Proyectan construcción de 20 mil casas en Sonora

El gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño informó que en el marco del Programa Nacional de Vivienda, la meta para su entidad es la construcción de 65 mil hogares hacia el 2030, por lo cual, se están generando los espacios y las condiciones de desarrollo a nivel estatal.

Añadió que en Hermosillo -en suelo gratuito- se proyecta la edificación de 20 mil viviendas, de las cuales, 11 mil 142, ya están siendo desarrolladas con espacios adecuados y accesibles.

De las 11 mil 142, el mandatario estatal detalló que 3 mil 108 unidades están en proceso de construcción, mientras que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) iniciará la edificación de 2 mil 400 más.

Indicó que el Infonavit tiene programadas 5 mil 634 casas en los sectores de Altares, Monteseris y Real de Minas.

“Ya entregamos tanto a la Comisión Nacional de Vivienda como al Infonavit toda la tierra necesaria para la construcción de estas viviendas. El Gobierno del Estado aportó esta tierra, de tal manera que el costo de la tierra no impacta el precio de la vivienda”.

Alfonso Durazo expuso que para garantizar servicios básicos y condiciones urbanas adecuadas, el Gobierno de Sonora invertirá 113 millones de pesos adicionales en infraestructura, sumando este esfuerzo a la aportación de tierra que permitió que el programa se consolidara en la entidad.

Enfatizó que los avances que se presentan colocan a Sonora “ como referente nacional”. Y aseguró que 33 mil 800 viviendas se entregarán durante su administración estatal.