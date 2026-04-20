Hombre muere atropellado por un autobús; cruzó la calle mirando el celular 

Un peatón murió tras ser atropellado por un autobús de transporte urbano en el centro de Guayaquil, en Ecuador, ayer domingo 19 de abril, en un hecho captado por cámaras de videovigilancia que evidencian una distracción con el celular. El caso generó impacto en redes sociales.

El incidente ocurrió en la intersección de Padre Solano y Baquerizo Moreno, una zona con tránsito constante de vehículos y peatones.

Confirmación del hecho y registro en video

Las imágenes muestran que la víctima, un hombre mayor que portaba mochila, descendió a la calzada y se detuvo en pleno cruce peatonal mientras manipulaba su teléfono celular.

Reproducir Hombre muere atropellado por un autobus; cruzó la calle mirando el celular

Durante varios segundos permaneció inmóvil, aparentemente concentrado en la pantalla, sin percatarse del flujo vehicular.

En ese momento, un autobús urbano avanzó por la vía sin que el peatón reaccionara. El impacto fue directo y el vehículo terminó por pasarle por encima, provocándole la muerte casi inmediata.

Conductor huyó tras el atropellamiento

Tras el hecho, el conductor del autobús no se detuvo y abandonó el lugar, lo que abrió una línea de investigación por posible fuga y omisión de auxilio.

Hasta el momento, autoridades locales trabajan en la identificación de la unidad y del chofer, apoyándose en el sistema de cámaras de seguridad.

Otros vehículos no lograron intervenir

El video también permite observar que otros vehículos y un motociclista transitaban en la zona, pero ninguno logró intervenir ante la repentina situación.

Claves del caso

Ubicación: Padre Solano y Baquerizo Moreno, centro de Guayaquil

Padre Solano y Baquerizo Moreno, centro de Guayaquil Fecha: Domingo 19 de abril de 2026

Factor determinante: Distracción del peatón por uso del celular en la vía

Conducta posterior: Conductor huyó del sitio

Evidencia: Cámaras de videovigilancia que documentan toda la secuencia

Factores críticos en siniestros viales

Factores críticos en siniestros viales

El caso vuelve a poner sobre la mesa dos factores relevantes en siniestros viales urbanos:

Distracción peatonal por dispositivos móviles , cada vez más frecuente y subestimada

, cada vez más frecuente y subestimada Responsabilidad del transporte público, especialmente en protocolos de reacción y detención tras un impacto

Aunque el peatón incurre en una conducta de riesgo al detenerse en la calzada, la huida del conductor agrava el caso desde el punto de vista legal.