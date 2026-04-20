Hombre muere atropellado por un autobús; cruzó la calle mirando el celular
Un hombre murió en Padre Solano y Baquerizo Moreno tras permanecer en la calzada usando el celular; cámaras captaron el hecho y la huida del conductor
Un peatón murió tras ser atropellado por un autobús de transporte urbano en el centro de Guayaquil, en Ecuador, ayer domingo 19 de abril, en un hecho captado por cámaras de videovigilancia que evidencian una distracción con el celular. El caso generó impacto en redes sociales.
El incidente ocurrió en la intersección de Padre Solano y Baquerizo Moreno, una zona con tránsito constante de vehículos y peatones.
Confirmación del hecho y registro en video
Las imágenes muestran que la víctima, un hombre mayor que portaba mochila, descendió a la calzada y se detuvo en pleno cruce peatonal mientras manipulaba su teléfono celular.
Durante varios segundos permaneció inmóvil, aparentemente concentrado en la pantalla, sin percatarse del flujo vehicular.
En ese momento, un autobús urbano avanzó por la vía sin que el peatón reaccionara. El impacto fue directo y el vehículo terminó por pasarle por encima, provocándole la muerte casi inmediata.
Conductor huyó tras el atropellamiento
Tras el hecho, el conductor del autobús no se detuvo y abandonó el lugar, lo que abrió una línea de investigación por posible fuga y omisión de auxilio.
Hasta el momento, autoridades locales trabajan en la identificación de la unidad y del chofer, apoyándose en el sistema de cámaras de seguridad.
Otros vehículos no lograron intervenir
El video también permite observar que otros vehículos y un motociclista transitaban en la zona, pero ninguno logró intervenir ante la repentina situación.
Claves del caso
- Ubicación: Padre Solano y Baquerizo Moreno, centro de Guayaquil
- Fecha: Domingo 19 de abril de 2026
- Factor determinante: Distracción del peatón por uso del celular en la vía
- Conducta posterior: Conductor huyó del sitio
- Evidencia: Cámaras de videovigilancia que documentan toda la secuencia
Factores críticos en siniestros viales
Factores críticos en siniestros viales
El caso vuelve a poner sobre la mesa dos factores relevantes en siniestros viales urbanos:
- Distracción peatonal por dispositivos móviles, cada vez más frecuente y subestimada
- Responsabilidad del transporte público, especialmente en protocolos de reacción y detención tras un impacto
Aunque el peatón incurre en una conducta de riesgo al detenerse en la calzada, la huida del conductor agrava el caso desde el punto de vista legal.