Continúan hospitalizadas cinco personas por ataque en Teotihuacán

La noche de este martes, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que de los 13 turistas extranjeros que resultaron heridos durante el atentado ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, cinco permanecen hospitalizados.

A través es de una tarjeta informativa, la depende federal remarcó que el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, se encuentra a la cabeza de un grupo de servidores públicos dedicados a la atención de las víctimas y sus familias.

Además, se mantiene la coordinación con autoridades del IMSS Bienestar y la Secretaría de Cultura federal.

Al mismo tiempo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se mantiene atenta a las necesidades de todos los afectados por el tiroteo emprendido por Julio César Jasso Ramírez, joven que se quitó la vida después de que mantuvo como rehenes a los visitantes en la cúspide de la pirámide de la luna, en Teotihuacán.

Luego del ataque, será reabierta la zona arqueológica de Teotihuacán este miércoles, con el reforzamiento de los protocolos de seguridad, así como con limitaciones a los recorridos en la zona arqueológica.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó, a través de un comunicado, que el sitio retomará actividades con un protocolo de seguridad reforzado, tras los hechos ocurridos en la Pirámide de la Luna.

JCS