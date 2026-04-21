Inversión inédita en Hidalgo

En el estado de Hidalgo se avecina una buena época, debido a que el gobernador Julio Menchaca Salazar, reafirmara su compromiso de impulsar el desarrollo de la entidad a través de proyectos de infraestructura en los 84 municipios.

Y es que el mandatario hidalguense, anunció que al final de este año 2026, se estarán invirtiendo alrededor de 28 mil millones de pesos tan sólo en infraestructura.

Incluso se ha hablado de que la entidad ha sobresalido por el buen manejo de las finanzas, una recaudación récord y certificación por parte de las calificadoras.

Aunado a esto, miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), aplaudieron la buena disposición de la presente administración local para impulsar el desarrollo inmediato.

Han reconocido el esfuerzo del equipo de Menchaca para apoyar la obra pública, manifestando su total disposición para convertirse en un aliado estratégico que beneficie a todos los habitantes de esta entidad federativa.

El mandatario estatal indicó que la inversión histórica en infraestructura ha sido uno de los ejes de su gobierno, destacando que estos recursos se destinan a proyectos en distintos rubros, con el objetivo de fortalecer el crecimiento regional y mejorar todas las condiciones de los servicios y conectividad.

Una de las mejores noticias respecto a la inversión pública en Hidalgo, es que detrás de cada proyecto se estará generando mayor empleo y dinamismo económico.